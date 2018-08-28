Як Україна ледь не стала світовим центром сурогатного материнства

Україна - один зі світових центрів сурогатного материнства (СМ). Так заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в середині липня. Він, однак, додав, що цю процедуру часто використовують для прикриття вивезення немовлят з країни з метою продажу або донорства органів, причому йдеться про масштабні схеми. Свої слова генпрокурор підтвердив, щоправда, лише одним випадком з київської клініки допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) BioTexCom.

У 2011 році італійська пара підписала з нею контракт на послуги сурогатної матері - громадянки України. Коли народився хлопчик, чоловік та жінка вивезли його на свою батьківщину. Однак там батьками дитини їх не визнали: обов'язковий в Італії ДНК-тест на встановлення спорідненості не підтвердив, що чоловік - генетичний батько дитини. Хлопчика віддали на усиновлення в іншу сім'ю. Власнику ж BioTexCom Альберту Точиловському і головному лікарю цієї клініки у липні 2018 року в Україні пред'явили обвинувачення в торгівлі людьми, підробці службових документів, а на додачу - ще й в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Власник BioTexСom про звинувачення на адресу клініки

В інтерв'ю DW Альберт Точиловський підтвердив розбіжність генетичних матеріалів батька і сина. Як це могло статися, він пояснити не може: "Або ембріони в пробірці переплутали, або катетери під час операції - людський фактор завжди присутній".

Альберт Точиловський

За рішенням суду власник BioTexCom перебуває під домашнім арештом з браслетом на нозі. Якщо суд доведе, що він і головний лікар клініки дійсно торгували дітьми під виглядом надання послуг сурогатного материнства, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам Точиловський наполягає, що дорікнути клініці можна хіба що порушенням інструкції МОЗ України щодо проведення штучного запліднення. "За це передбачена адміністративна відповідальність, штраф. Але це не стаття Кримінального кодексу про торгівлю людьми", - стверджує він.

Альберт Точиловський переконаний, що справа провалиться в суді. Справжньою причиною інтересу прокурорів до його бізнесу він вважає 20 тисяч квадратних метрів комерційних площ ще однієї з його фірм. "Суд наклав на них арешт і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Агентство може тепер здавати його в оренду і заробляти", - заявив бізнесмен DW.

Позиція Генеральної прокуратури України

Щоб з'ясувати, чи можна справді говорити про масштабну злочинну схему з продажу новонароджених іноземцям під прикриттям сурогатного материнства, DW звернулося до Генпрокуратури України (ГПУ) з питанням, скільки таких випадків встановили слідчі і які ще клініки опинились під підозрою.

Приватна клініка BioTexCom в Києві

У відповіді ГПУ зазначалося, що певне ТОВ, під яким, можливо, і мається на увазі BioTexCom, провело не менше тисячі процедур запліднення з використанням сурогатних матерів. "У багатьох випадках клініка не дотрималася вимог українського законодавства, коли дитина повинна перебувати у генетичній спорідненості хоча б з одним з батьків, які її усиновлюють". При цьому встановлених слідчими фактів порушень, судячи з листа, поки немає: "У даний час проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, мета яких - перевірити факт наявності генетичного зв'язку даних дітей з батьками-замовниками". Інші клініки ГПУ в своєму листі не згадує.

З відповіді Генпрокуратури також випливає, що, незважаючи на серйозні звинувачення, BioTexCom працює і далі: "В управлінні ГПУ немає інформації про позбавлення міністерством охорони здоров'я України зазначеного ТОВ ліцензії на ведення господарської діяльності з медичної практики".

Скільки дітей народилося завдяки репродуктивній медицині

Віце-президент Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), генетик Валерій Зукін вважає, що заяви генпрокуратури про шахрайство в сфері ДРТ і масштабні схеми торгівлі дітьми безпідставні та завдають шкоди репутації репродуктивної медицини України. За його словами, за останні 18 років ДРТ допомогли з'явитися на світ 54 тисячам дітей. "Звинувачення, навіть якщо вони пролунали з вуст генпрокурора, повинні бути доведені судом. Тільки тоді це факт", - вважає Валерій Зукін.

Про можливий розмах шахрайства з боку клінік можна судити за статистикою. За даними УАРМ, в 2016-2017 роках в Україні було проведено близько 20 тисяч операцій ДРТ. "З них тільки 1,9 відсотка, тобто близько 380 випадків, операції з сурогатномого материнства", - говорить лікар.

Але і ці цифри не дають повної картини. "Програма СМ може бути розпочата і зареєстрована, але мати може так і не виносити дитину. Статистично програма вже відбулася, але по факту дитина не народилася і не виїхала з України", - зауважує юристка Олена Бабич, що спеціалізується на справах про репродуктивні технології.

Олена Бабич

Судити ж про те, чи є Україна міжнародним центром сурогатного материнства, можна тільки за даними про дітей, що зареєстровані в програмах сурогатного материнства окремо для іноземців. Українці теж охоче користуються послугами сурогатних матерів і в даний час враховуються в тій самій статистиці, що і громадяни інших країн. "Такими цифрами ніхто в Україні не оперує. Тому слова про те, що ми - Мекка (сурогатного материнства. - Ред.), Не мають під собою підстав", - констатує юристка.

Проблеми сурогатного материнства з законом

Як би там не було, репродуктивні технології - галузь для України проблемна, каже Валерій Зукін. За його словами, на ринку країни майже півсотні клінік такого профілю. Їхню роботу зараз регулюють не закони, а регулятивні акти. "Якщо їх звести воєдино - все законно. Але потрібно бездоганно дотримуватися всіх цих документів, а у нас немає системи контролю дотримання клініками", - зазначає фахівець.

Олена Бабич також вважає, що програми сурогатного материнства недостатньо регламентовані. Наприклад, не закріплені законом права і обов'язки сурогатної матері, генетичних батьків, немає захисту від порушень контрактів. Також не прописані гарантії матеріальної компенсації сторін.

Після історії з BioTexCom до Верховної Ради вже надійшло п'ять законопроектів, що стосуються ДРТ. Щоправда, і вони не передбачають обов'язкового проведення ДНК-тесту на генетичну спорідненість між батьками і дитиною, виношеною сурогатною матір'ю. "Такого положення ви в нових проектах не знайдете, оскільки в цьому випадку треба буде визначати список акредитованих українських клінік, допущених до таких процедур. А тут вже можуть угледіти корупційну складову", - каже Олена Бабич.

Застряглі в Україні іспанці з немовлятами

Тим часом, за повідомленням державного іспанського телеканалу RTVE, в Україні з початку липня "застрягло" як мінімум 20 іспанських сімей з новонародженими дітьми. За даними інших ЗМІ, їх набагато більше. Причина, через яку вони не можуть покинути Україну - відмова іспанського консульства реєструвати малюків як громадян Іспанії та видавати їм відповідний дозвіл на в'їзд в країну. Нове законодавство ЄС в інтерпретації іспанського МЗС нібито не рекомендує громадянам ЄС робити цей тест за межами ЄС. Відповідно, його результати Іспанією більше не визнаються. Застряглі іспанці стверджують, що у громадян інших країн Євросоюзу подібних труднощів не виникає. Єдине ж, що пропонується їм як альтернатива, - вивезти дітей з тимчасовою візою і вирішувати питання про їхнє громадянство в Іспанії в судовому порядку. Але це досить довгий, ризикований і дорогий шлях, зазначають іспанські ЗМІ.

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