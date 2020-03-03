 Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.03.2020

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Європа

Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити

Експрес-тест слід робити лише в тому випадку, коли є обґрунтована підозра, що людина інфікована. Як і де проводять тест - у статті DW.

Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити

Ані ліків, ані вакцини проти нового коронавірусу SARS-CoV-2 досі немає. За найоптимістичнішими прогнозами, процес розробки, перевірки на побічні ефекти, отримання дозволу від органів охорони здоров'я та виходу вакцини на світовий ринок у великих кількостях може зайняти від 18 до 24 місяців. І навіть тоді люди ще будуть вирішувати: робити щеплення, чи ні.

Тому у найближчі місяці найбільш дієвим заходом, здатним хоча б сповільнити поширення нового коронавірусу, є надійні експрес-тести. Вони зможуть допомогти виявити інфікованих осіб і, можливо, навіть встановити "гарячі точки" поширення. За допомогою тесту можна буде приймати рішення про карантин - у медичному закладі або, у випадку легких симптомів захворювання, у домашніх умовах.

Однак у випадку різкого спалаху захворювання, медичні заклади та лабораторії навіть в економічно розвинених країнах швидко досягають межі своїх можливостей. Тому слід проводити експрес-тести тільки тоді, коли є обґрунтована підозра.

Я повернувся з Італії. Мені слід зробити тест?

Якщо людина повернулася із регіону підвищеного ризику, але при цьому не має ніяких симптомів захворювання, то робити тест на коронавірус не потрібно. Симтоми застуди чи кашель далеко не завжди є передвісниками вірусу SARS-CoV-2.

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Однозначно слід пройти експрес-тест при наявності симптомів вірусної пневмонії, причина якої незрозуміла, чи очевидних симптомів коронавірусу, наприклад, кашлю, високої температури та ускладненого дихання - при цьому хворий або контактував з інфікованою SARS-CoV-2 особою, або перебував у зоні дії карантину.

Зрештою, рішення про проведення тесту на коронавірус приймає лікар. За даними німецького Інституту імені Роберта Коха, тести на наявність коронавірусу вибірково роблять також пацієнтам з симптомами грипу. У Німеччині вартість тесту складає близько 200 євро, і його оплачують страхові медичні організації, однак лише у тих випадках, коли лікар має підозру на наявність у пацієнта вірусу.

Зазвичай для проведення тесту у пацієнта беруть мазок з горла чи носу. Інститут імені Роберта Коха рекомендує також "при наявності обґрунтованої підозри" брати проби не тільки з верхніх, але і з нижніх дихальних шляхів.

Як проходить тест?

Взяті проби перевіряють на наявність коронавірусу в діагностичних лабораторіях. Процедура базується на так званій полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР). Цей метод застосовують у багатьох сферах - від криміналістики до наукових експериментів. За його допомогою, для прикладу, виявляють спадкові хвороби або  встановлюють батьківство.

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У ході ПЛР спеціально відібраний фрагмент ДНК копіюється та розмножується в ампліфікаторі для пошуку конкретних фрагментів ДНК, наприклад, коронавірусу. Процедура дозволяє встановити присутність та кількість хвороботворних мікроорганізмів в організмі людини. При вірусних інфекціях це називається "вірусне навантаження".

Як пацієнти дізнаються про результати?

Сам тест триває близько п'яти годин. До цього слід додати час на транспортування проб до лабораторії. Лікар отримує результати, як правило, через один-два дні, після чого він інформує пацієнта.

Якщо виявлено інфекцію, то лікар також повідомляє місцеві органи охорони здоров'я. При необхідності пацієнта направляють на стаціонарне лікування до спеціально обладнаної ізольованої палати. Якщо хвороба проходить без ускладнень, хворі можуть залишатися під домашнім карантином до завершення інкубаційного періоду.

Чи можна вірити результатам тестів?

Якщо результат тесту позитивний, то не може бути жодних сумнівів - пацієнт інфікований коронавірусом. Однак при негативному результаті тесту, не можна бути повністю впевненим у відсутності вірусу SARS-CoV-2.

Це пов'язано з тим, що проби могли бути взяті неправильно або були порушені правила транспортування до лабораторії. Тому, якщо є обґрунтована підозра щодо зараження коронавірусом, то тест проводиться декілька разів.

Чи існують простіші та швидші експрес-тести?

Діагностування за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції потребує спеціального лабораторного обладнання та висококваліфікованих технічних спеціалістів, яких немає в багатьох країнах світу. Навіть у достатньо розвинутому Китаї лабораторії не в змозі справитися з напливом пацієнтів через різке збільшення кількості інфікованих.

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У Європі та США також інколи виникають проблеми з транспортуванням тестів, наявністю окремих компонентів та медичного обладнання, необхідних для проведення тестів. Тому після гіркого досвіду з епідемією лихоманки Еболи та вірусу Зіка вчені намагаються створити переносні молекулярні діагностичні мінілабораторії, щоби мати змогу проводити тести пацієнтам у клініках, де відсутнє сучасне технічне забезпечення, або навіть вдома.

Роботи ведуться в усьому світі, і вже є перші багатообіцяючі методи проведення спрощених експрес-тестів, що є аналогічними до тестів на рівень цукру в крові. Так, наприклад, представлений Національною комісією охорони здоров'я Китаю експрес-тест дозволяє за 15 хвилин знайти у крові пацієнта імуноглобуліни - антитіла, які виробляються організмом людини при потраплянні нової інфекції.

Схожий тест розробила медична школа Duke-NUS в Сінгапурі. Метод уже був успішно протестований міністерством охорони здоров'я країни.

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    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

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