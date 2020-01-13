Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Удова вбитого рік тому мера Гданська продовжує його справу. Ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів Італії. "Король бездомних" поліпшує життя безхатченків в Афінах.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:07 Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому
05:19 Італія: ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів
10:37 Греція: "король бездомних" поліпшує життя афінських безхатченків
15:21 Данія: острів Самсо хоче врятувати світ
20:46 Росія: 11-річний танцюрист з сибірської провінції завойовує Москву
Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом? (23.12.2019)
Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою. (09.12.2019)