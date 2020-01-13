Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)