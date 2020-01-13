 Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - ″Європа у фокусі″ (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.01.2020

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Європа

Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Удова вбитого рік тому мера Гданська продовжує його справу. Ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів Італії. "Король бездомних" поліпшує життя безхатченків в Афінах.

Сонячний колектор на острові Самсо (imago/imagebroker)

Данський острів Сасмо повністю обходиться без газу та нафти

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:07 Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому

05:19 Італія: ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів

10:37 Греція: "король бездомних" поліпшує життя афінських безхатченків

15:21 Данія: острів Самсо хоче врятувати світ

20:46 Росія: 11-річний танцюрист з сибірської провінції завойовує Москву

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Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

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Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому. Італія: ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів. Греція: "король бездомних" поліпшує життя афінських безхатченків. Росія: 11-річний танцюрист з сибірської провінції завойовує Москву.

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Докладно

Сонячний колектор на острові Самсо (imago/imagebroker)

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