 Як в Україні планують пом′якшувати карантин | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.04.2020

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Україна

Як в Україні планують пом'якшувати карантин

В Україні хочуть продовжити карантин, але у більш пом'якшеному варіанті. Українцям дозволять гуляти парками та ходити в музеї і бібліотеки. Однак про послаблення для бізнесу поки не йдеться.

Контроль на в'їзді до міста Золочів на Львівщині

Контроль температури на в'їзді до міста Золочів на Львівщині

В Україні заговорили про пом'якшення карантинних обмежень. У середу, 22 квітня, уряд має прийняти рішення, що робити з карантином, який планували завершити 24 квітня. Скоріш за все його продовжать, але пом'якшать. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу. "Продовжувати ми збираємося до 12 травня, це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і тієї небезпекою, яку несе коронавірус", - зауважив Степанов.

Пік захворювання на COVID-19 буде у травні

За даними Центру громадського здоров'я, нині в Україні підтверджено 6 тисяч 125 випадків COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина. При цьому робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, яка створена в Національній академії наук (НАН) України, змоделювала пік захворювання та смертності від нового коронавірусу в країні. За розрахунками українських вчених, пік реєстрації нових випадків захворювання на COVID-19 на день припадатиме на 2-5 травня. А найбільше летальних випадків від коронавірусу фіксуватимуть в Україні 3-8 травня. Про це йдеться в офіційному повідомленні від 17 квітня на сайті НАН України. За даними вчених, після досягнення піку захворюваності кількість нових випадків інфікування буде знижуватися до кінця травня.

Науковці, однак, зазначали, що ці розрахунки будуть дійсними, якщо українці не порушуватимуть правила карантину на Великдень, котрий в Україні відзначили 19 квітня. Однак віряни не надто зважали на урядові заборони. За даними Національної поліції, порушуючи карантинний режим, понад 130 тисяч українців відвідали великодні богослужіння в церквах. І тому тепер науковці не виключають, що сплеск захворювання може бути скорегований. "Великодні свята можуть призвести до сплеску. Це ми вже побачимо наприкінці тижня. Але, якщо після походу в церкви всі повернуться до попереднього суворого карантину, то цей пік захворюваності просто відтермінується на тиждень-два, а потім буде затухання", - сказав DW голова робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Іван Бровченко.

Пом’якшення треба для бізнесу

Та все ж український уряд хоче дещо послабити карантинний режим. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що МОЗ рекомендуватиме уряду зняти обмеження на прогулянки в парках, але невеликими групами людей та з "дуже чітким обмеженням щодо кількості осіб та систем індивідуального захисту під час прогулянок".  Окрім цього міністерство наполягатиме, щоб для українців були відкриті музеї та бібліотеки. "Також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, щодо термоскрінінгу на вході до того чи іншого закладу", - анонсував Степанов.

Однак експерти дещо збентежені планом виходу України з карантину. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що послаблення карантину варто починати з підтримки малого та середнього бізнесу. "Поетапність виходу з карантину має велике значення для економіки. Важливо, аби передусім запрацювала інфраструктура: транспорт, заклади громадського харчування та туризм. Саме в цих сферах задіяний малий та середній бізнес. А музеї та бібліотеки - це вже вторинне", - каже Андрій Новак. За його словами, невизначеність з подальшою стратегією уряду щодо виходу з карантинного режиму негативно впливає на бізнес.

Нещодавнє опитування Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) , проведене серед учасників проєкту Unlimit Ukraine свідчить про те, що 18 відсотків представників малого бізнесу можуть закрити свій бізнес, 78 процентів  говорять про можливу втрату майже всіх доходів, і тільки 4 відсотки прогнозують зростання прибутку. "В умовах, коли важко передбачити тривалість карантину і зміни в поведінці споживачів, прораховувати будь-які сценарії розвитку свого бізнесу практично неможливо", - відзначають в ЄБА

У Києва свій шлях

Натомість Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що в столиці обмеження поступово послаблюватимуть лише після того,  коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус. Зараз Чернівецька область та Київ лідирують за кількістю хворих на COVID-19. Нині у столиці зафіксовано 892 випадки інфікування SARS-CoV-2. Дев'ятнадцятеро киян померли від коронавірусу. "Я спілкуюся з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять у цій ситуації. План поетапного послаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Але ми повинні пройти пік хвороби", - сказав Віталій Кличко під час свого онлайн-брифінгу. За його словами, за тиждень-два, коли в країні пройде пік захворювання, виходячи із ситуації, Київ буде впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів.

Іван Бровченко зазначає, що математичні обрахунки розвитку епідемії в Україні дуже схожі на дані з Польщі з різницею в тиждень. Отже, на думку вченого, представникам української влади буде корисний польський досвід виходу з карантину з урахуванням українських реалій. "Головне, як українці відреагують і будуть поводитися під час послаблення карантину. Головне впевнитися, що ми пройшли пік, і потім поступово раз в тиждень послабляти і дивитися, як статистика реагує", - вважає голова робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2.

Дивитись відео 05:40

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    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

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    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

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    Макрон бореться з дефіцитом

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    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


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Як в Україні планують пом'якшувати карантин

В Україні хочуть продовжити карантин, але у більш пом'якшеному варіанті. Українцям дозволять ходити в парки та музеї.  

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