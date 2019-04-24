Як боротися зі сексуальним насильством у зонах конфлікту? Німеччина має план

43 дівчини стали жертвами сексуального насильства на північному сході Нігерії, жіноче обрізання у Танзанії та інших країнах ісламського світу, перевірка жіночої цноти практикується у двох десятках країн, про випадки сексуального насильства не раз повідомляли із зони воєнних дій на сході України - це лише кілька прикладів із довгого списку різних форм сексуального насильства, проти якого скерована резолюція ООН номер 1325. Німеччина, яка зараз головує у Радбезі ООН, особливо активно відстоювала ухвалення цього документа. "Федеральний уряд вважає це наскрізним питанням, на яке зважатимуть при ухваленні зовнішньополітичних, безпекових проектів та ініціатив розвитку", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.

Гендерночутливі ініціативи

Ухвалена у вівторок, 23 квітня, у Нью-Йорку резолюція супроводжується цілком конкретним планом дій, розробленим Німеччиною ще до початку своєї дворічної присутності у Радбезі ООН. Він передбачає низку конкретних дій на період між 2017 та 2020 роками. Водночас за наполяганням США, які погрожували заблокувати резолюцію, текст документа було дещо змінено.

Тож що саме пропонує цей план? Насамперед в уряді Німеччини пропонують розглядати роль жінок не лише у контексті жертв війни та сексуального насильства. "Жінки також відіграють важливу роль у миротворчості, відбудові та післяконфліктній трансформації суспільства. Водночас жіночий потенціал у справі миротворчості та безпеки часто не використовується на повну", - вказується у документі.

Понад те, жінки могли б відіграти важливу роль у запобіганні збройним конфліктам. Те ж стосується і позитивної ролі жінок у гуманітарних, стабілізаційних та інших мирних місіях. Загалом, план передбачає кілька основних напрямків: розробку гендерночутливих ініціатив із запобігання конфліктам, сприяння рівності, запровадження всебічної гендерної свідомості при підготовці та програмах з підвищення кваліфікації у Бундесвері та федеральній поліції, активну участь жінок на всіх етапах запобігання конфліктам, у справі розв'язання конфліктів та підтримання миру, заходах із захисту особливо вразливих груп та жертв сексуального насильства тощо.

Посилення ролі громадянського суспільства

Окреме завдання, прописане у документі, - посилення ролі громадянського суспільства. "З огляду на тенденцію звуження ролі громадянського суспільства у багатьох державах, питання співпраці із громадськими організаціями набуває особливого значення. Не лише у Німеччині, але й на двосторонньому та багатосторонньому рівні", - вказується у плані дій.

Ці плани, до слова, збігаються із позицією всього Європейського Союзу, який також прагне посилення ролі жінок, у тому числі і в сфері економіки. "Це є запорукою миру, безпеки, сталого розвитку та справедливості. Усі ці фактори позитивно впливають на глобальну, регіональну та національну економіку", - каже головна радниця Європейської служби зовнішніх зав'язків з гендерних питань Мара Марінакі.

Перед початком засідання Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) та американська актриса Анджеліна Джолі в спільному листі на сторінках газети Washington Post виступили із закликом проявити спільну, рішучу позицію у справі боротьби зі сексуальним насильством у кризових регіонах світу. "Зґвалтування та інші форми сексуального насильства по всьому світу використовуються як тактика ведення війни та терору", - йдеться у спільному листі.

Анджеліна Джолі (л) та Гайко Маас (п) під час зустрічі у Нью-Йорку

І незважаючи на зусилля світової спільноти притягти злочинців до відповідальності, вдається це далеко не завжди, а часто безкарність у таких випадках навіть стає нормою. Анджеліна Джолі, посол доброї волі Управління верховного комісара ООН у справах біженців, вже багато років веде публічну кампанію проти сексуального насильства у кризових регіонах. У цьому їй допомагає і колишній міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг.

І тут особлива надія на систему міжнародного правосуддя, яка, зі зрозумілих причин обмежених повноважень, не завжди ефективна. Крім того, покращені мають бути і механізми підтримки постраждалих від сексуального насильства у кризових регіонах.