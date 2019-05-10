 Як антисемітські слова журналіста Коцаби позбавили його німецької премії | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.05.2019

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Україна

Як антисемітські слова журналіста Коцаби позбавили його німецької премії

Висунутий політиком Лівої партії український журналіст Руслан Коцаба, найймовірніше, не отримає Аахенську премію миру, вирішило правління премії на тлі звинувачень лауреата в антисемітизмі.

Український журналіст Руслан Коцаба

Український журналіст Руслан Коцаба

Плутанина в справі відзначення опозиційного українського журналіста і блогера Руслана Коцаби Аахенською премією миру (Aachener Friedenspreis) на якийсь час закінчилася. Правління премії у своїй заяві в п'ятницю, 10 травня, повідомило, що ухвалило рішення проти нагородження "українського пацифіста", який раніше став лауреатом премії. Приводом стали антисемітські висловлювання Коцаби у минулому. Остаточне рішення має бути ухвалено 14 червня на загальних зборах членів.

Антисемітські висловлювання Коцаби

Приводом для критики став відеоблог журналіста українською мовою, записаний 22 червня 2011 року. У цьому восьмихвилинному відеоролику, який Коцаба записав на єврейському кладовищі свого рідного Івано-Франківська, він міркує про жертв Другої світової війни, почуття провини і примирення. Проблематичним з точки зору критиків виявився пасаж журналіста, який згодом був вирізаний з оригіналу на платформі YouTube, але зберігся в інших джерелах, а в 2018 році був збережений окремим файлом і забезпечений німецьким перекладом. У цьому пасажі Коцаба каже, що євреї несуть свою частку відповідальності за влаштований нацистами Голокост.

Після того, як у середу, 8 травня, Коцаба був оголошений лауреатом Аахенської премії миру, це викликало хвилю критики в соціальних мережах, а пізніше - у ЗМІ. Німецькі експерти з України, організації та політики висловили своє обурення цим рішенням. Член партії "зелених" Фолькер Бек (Volker Beck) у своєму Twitter закликав не нагороджувати Коцабу.

Депутат Лівої партії Гунко намагався врятувати премію

Зберегти премію за Коцабою спробував депутат Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko), який, як з'ясувалося, і висунув його кандидатуру. Гунко опублікував 9 травня на своєму сайті заяву, підписану ним самим і представником його офісу в Аахені Даріусом Дункером (Darius Dunker). За їхніми словами, вони запропонували нагородити Коцабу, надихнувшись "зміною його політичних поглядів" в бік пацифізму. У своїй заяві представники Лівої партії підтвердили справжність антисемітського пасажу в відеоблозі Коцаби і дистанціювалися від його слів, заявивши, що раніше не були знайомі з відео. "Висловлювання Коцаби в цьому відео є абсолютно неприйнятними, і ми їх відкидаємо", - кажуть Гунко і Дункер.

Таким чином, представники Лівої партії відійшли від лінії, яку до цього зайняли в об'єднанні, що присудило Коцабі Аахенську премію миру. Раніше в четвер, 9 травня, представник об'єднання Лея Гойзер (Lea Heuser) повідомила DW, що відео з уривком з блогу Коцаби вирвано з контексту, а сам він не робив "свідомих антисемітських заяв, а вони були вкладені йому у вуста через відсутність контексту".

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Суд першої інстанції засудив Руслана Коцабу до 3,5 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ, яке він нібито здійснював, критикуючи мобілізацію. Апеляційний суд виправдав блогера. (14.07.2016)

Опозиційний журналіст Руслан Коцаба, який був засуджений в Україні за перешкоджання Збройним силам та провів рік за ґратами, став лауреатом пацифістської премії у ФРН. Подробиці - у матеріалі DW. (08.05.2019)

Тепер же в додатку до заяви Гунко і Дункера було наведено висловлювання самого Коцаби, який висловив жаль з приводу своїх слів і попросив вибачення у тих, хто "відчув себе ображеним". На тлі цього представники Лівої партії вважають, що Коцаба все-одно гідний премії, але правління вирішило інакше.

Гунко в останні роки був відомий тим, що в 2015 році двічі їздив до проросійських сепаратистів у Донецьк, після чого українська влада оголосила його персоною нон-ґрата. Сам Коцаба разом з Гунко виступав в червні 2018 року на дискусії про Україну в Берліні, яку влаштувала фракція Лівої партії в Бундестазі. Крім журналіста учасниками обговорення "свободи ЗМІ та прав людини в Україні" були колишні члени правлячої при Вікторі Януковичі української Партії регіонів, що перебувають зараз в опозиції, в тому числі - колишній глава МЗС Леонід Кожара і колишня депутатка Верховної Ради Олена Бондаренко.

Хто такий Руслан Коцаба і за що його судили

Уродженець Івано-Франківська, 52-річний Руслан Коцаба раніше працював на телеканалі 112- Україна, а зараз веде авторську передачу на телеканалі NewsOne. Діяльність Коцаби отримала широкий розголос в Україні та Росії в лютому 2015 року, коли його затримали за підозрою в державній зраді. До цього він виступив з відеозверненням до президента України Петра Порошенка, висловившись проти оголошеної тоді четвертої хвилі мобілізації у зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі. Журналіст серед іншого говорив, що на Сході України йде громадянська війна, "регулярних російських військ майже немає в Донбасі, а є місцеві хлопці", які "хочуть жити окремо". 

Міський суд Івано-Франківська засудив Коцабу на три з половиною роки з конфіскацією майна за перешкоджання законним діям Збройних сил України, і зняв звинувачення в державній зраді. Коцаба провів понад рік за ґратами і був звільнений в липні 2016 року після того, як апеляційний суд його виправдав. Правозахисна організація Amnesty International визнала журналіста політичним в'язнем. Однак розгляд звинувачень проти нього продовжився в інших судах, остаточне рішення ще не ухвалене. Новий розгляд справи заплановано на липень 2019 року.

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Український журналіст Руслан Коцаба

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