Як антисемітські слова журналіста Коцаби позбавили його німецької премії

Плутанина в справі відзначення опозиційного українського журналіста і блогера Руслана Коцаби Аахенською премією миру (Aachener Friedenspreis) на якийсь час закінчилася. Правління премії у своїй заяві в п'ятницю, 10 травня, повідомило, що ухвалило рішення проти нагородження "українського пацифіста", який раніше став лауреатом премії. Приводом стали антисемітські висловлювання Коцаби у минулому. Остаточне рішення має бути ухвалено 14 червня на загальних зборах членів.

Антисемітські висловлювання Коцаби

Приводом для критики став відеоблог журналіста українською мовою, записаний 22 червня 2011 року. У цьому восьмихвилинному відеоролику, який Коцаба записав на єврейському кладовищі свого рідного Івано-Франківська, він міркує про жертв Другої світової війни, почуття провини і примирення. Проблематичним з точки зору критиків виявився пасаж журналіста, який згодом був вирізаний з оригіналу на платформі YouTube, але зберігся в інших джерелах, а в 2018 році був збережений окремим файлом і забезпечений німецьким перекладом. У цьому пасажі Коцаба каже, що євреї несуть свою частку відповідальності за влаштований нацистами Голокост.

Після того, як у середу, 8 травня, Коцаба був оголошений лауреатом Аахенської премії миру, це викликало хвилю критики в соціальних мережах, а пізніше - у ЗМІ. Німецькі експерти з України, організації та політики висловили своє обурення цим рішенням. Член партії "зелених" Фолькер Бек (Volker Beck) у своєму Twitter закликав не нагороджувати Коцабу.

Депутат Лівої партії Гунко намагався врятувати премію

Зберегти премію за Коцабою спробував депутат Бундестагу від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko), який, як з'ясувалося, і висунув його кандидатуру. Гунко опублікував 9 травня на своєму сайті заяву, підписану ним самим і представником його офісу в Аахені Даріусом Дункером (Darius Dunker). За їхніми словами, вони запропонували нагородити Коцабу, надихнувшись "зміною його політичних поглядів" в бік пацифізму. У своїй заяві представники Лівої партії підтвердили справжність антисемітського пасажу в відеоблозі Коцаби і дистанціювалися від його слів, заявивши, що раніше не були знайомі з відео. "Висловлювання Коцаби в цьому відео є абсолютно неприйнятними, і ми їх відкидаємо", - кажуть Гунко і Дункер.

Таким чином, представники Лівої партії відійшли від лінії, яку до цього зайняли в об'єднанні, що присудило Коцабі Аахенську премію миру. Раніше в четвер, 9 травня, представник об'єднання Лея Гойзер (Lea Heuser) повідомила DW, що відео з уривком з блогу Коцаби вирвано з контексту, а сам він не робив "свідомих антисемітських заяв, а вони були вкладені йому у вуста через відсутність контексту".

Тепер же в додатку до заяви Гунко і Дункера було наведено висловлювання самого Коцаби, який висловив жаль з приводу своїх слів і попросив вибачення у тих, хто "відчув себе ображеним". На тлі цього представники Лівої партії вважають, що Коцаба все-одно гідний премії, але правління вирішило інакше.

Гунко в останні роки був відомий тим, що в 2015 році двічі їздив до проросійських сепаратистів у Донецьк, після чого українська влада оголосила його персоною нон-ґрата. Сам Коцаба разом з Гунко виступав в червні 2018 року на дискусії про Україну в Берліні, яку влаштувала фракція Лівої партії в Бундестазі. Крім журналіста учасниками обговорення "свободи ЗМІ та прав людини в Україні" були колишні члени правлячої при Вікторі Януковичі української Партії регіонів, що перебувають зараз в опозиції, в тому числі - колишній глава МЗС Леонід Кожара і колишня депутатка Верховної Ради Олена Бондаренко.

Хто такий Руслан Коцаба і за що його судили

Уродженець Івано-Франківська, 52-річний Руслан Коцаба раніше працював на телеканалі 112- Україна, а зараз веде авторську передачу на телеканалі NewsOne. Діяльність Коцаби отримала широкий розголос в Україні та Росії в лютому 2015 року, коли його затримали за підозрою в державній зраді. До цього він виступив з відеозверненням до президента України Петра Порошенка, висловившись проти оголошеної тоді четвертої хвилі мобілізації у зв'язку із загостренням конфлікту на Донбасі. Журналіст серед іншого говорив, що на Сході України йде громадянська війна, "регулярних російських військ майже немає в Донбасі, а є місцеві хлопці", які "хочуть жити окремо".

Міський суд Івано-Франківська засудив Коцабу на три з половиною роки з конфіскацією майна за перешкоджання законним діям Збройних сил України, і зняв звинувачення в державній зраді. Коцаба провів понад рік за ґратами і був звільнений в липні 2016 року після того, як апеляційний суд його виправдав. Правозахисна організація Amnesty International визнала журналіста політичним в'язнем. Однак розгляд звинувачень проти нього продовжився в інших судах, остаточне рішення ще не ухвалене. Новий розгляд справи заплановано на липень 2019 року.