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Руслан Коцаба

Руслан Коцаба - український журналіст і блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Коцаба"

Журналіст Руслан Коцаба став відомий після того, як у січні 2015 року поширив своє відеозвернення із закликом до українців бойкотувати четверту хвилю мобілізації. Свою позицію він пояснив тим, що уряд не оголосив воєнного стану. Руслана Коцабу звинуватили в державній зраді. Однак Івано-Франківський міський суд ознак державної зради в діях обвинувачуваного не побачив, але визнав винним у перешкоджанні діяльності Збройним силам України. У травні 2016 року Руслана Коцабу було засуджено до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Захист журналіста оскаржив таке рішення. Згодом апеляційний суд Івано-Франківської області визнав Руслана Коцабу невинним за всіма пунктами звинувачення. 1 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд задовольнив скаргу прокуратури та скасував виправдувальне рішення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру

Український блогер Руслан Коцаба відмовився від Аахенської премії миру 23.05.2019

Журналіст відмежувався від власних антисемітських висловлювань, заявили представники організації, що присуджує премію. Кандидатуру Коцаби висунув депутат від німецької Лівої партії.
Як антисемітські слова журналіста Коцаби позбавили його німецької премії

Як антисемітські слова журналіста Коцаби позбавили його німецької премії 10.05.2019

Висунутий політиком Лівої партії український журналіст Руслан Коцаба, найймовірніше, не отримає Аахенську премію миру, вирішило правління премії на тлі звинувачень лауреата в антисемітизмі.
Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу

Правління Аахенської премії миру вирішило не нагороджувати Руслана Коцабу 10.05.2019

Через висловлювання антисемітського характеру правління Аахенської премії миру виступило проти присудження цієї нагороди українському журналістові Руслану Коцабі. Рішення правління мають затвердити збори об'єднання.
За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі

За що у Німеччині дадуть премію українському журналістові Коцабі 08.05.2019

Опозиційний журналіст Руслан Коцаба, який був засуджений в Україні за перешкоджання Збройним силам та провів рік за ґратами, став лауреатом пацифістської премії у ФРН. Подробиці - у матеріалі DW.
Український журналіст отримає Аахенську премію миру

Український журналіст отримає Аахенську премію миру 08.05.2019

Український журналіст Руслан Коцаба отримає Аахенську премію миру за "сміливу боротьбу за мир та діалог на Сході України".
Апеляційний суд виправдав і відпустив журналіста Руслана Коцабу

Апеляційний суд виправдав і відпустив журналіста Руслана Коцабу 14.07.2016

Суд першої інстанції засудив Руслана Коцабу до 3,5 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ, яке він нібито здійснював, критикуючи мобілізацію. Апеляційний суд виправдав блогера.
Дружина журналіста Руслана Коцаби просить допомоги у німецької громадськості

Дружина журналіста Руслана Коцаби просить допомоги у німецької громадськості 31.05.2016

Дружина засудженого за перешкоджання діяльності Збройних сил України журналіста Руслана Коцаби просить німецьку громадськість посприяти у його звільненні.
Після вироку Коцабі: Репресивними засобами пропаганду не побороти

Після вироку Коцабі: "Репресивними засобами пропаганду не побороти" 13.05.2016

Вирок журналісту Руслану Коцабі за перешкоджання діяльності Збройних сил України правозахисники й представники українського медійного середовища сприйняли неоднозначно.
Блогера, який агітував проти мобілізації, засудили до понад трьох років ув'язнення

Блогера, який агітував проти мобілізації, засудили до понад трьох років ув'язнення 12.05.2016

Суд в Івано-Франківську засудив блогера та журналіста Руслана Коцабу до трьох років і шести місяців позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України.