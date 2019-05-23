Руслан Коцаба - український журналіст і блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руслан Коцаба"

Журналіст Руслан Коцаба став відомий після того, як у січні 2015 року поширив своє відеозвернення із закликом до українців бойкотувати четверту хвилю мобілізації. Свою позицію він пояснив тим, що уряд не оголосив воєнного стану. Руслана Коцабу звинуватили в державній зраді. Однак Івано-Франківський міський суд ознак державної зради в діях обвинувачуваного не побачив, але визнав винним у перешкоджанні діяльності Збройним силам України. У травні 2016 року Руслана Коцабу було засуджено до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Захист журналіста оскаржив таке рішення. Згодом апеляційний суд Івано-Франківської області визнав Руслана Коцабу невинним за всіма пунктами звинувачення. 1 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд задовольнив скаргу прокуратури та скасував виправдувальне рішення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.