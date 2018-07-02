Як Австрія у ролі голови ЄС планує захищати Європу

З 1 липня головування в Раді ЄС за ротацією перейшло до Австрії. Свій піврічний мандат Відень має намір здійснювати під гаслом "Європа, яка захищає". Попри широке коло питань, які слід вирішити за цей час, головним пріоритетом австрійського головування буде міграційна політика.

Момент для цього, з точки зору Відня, - більш ніж підходящий. Суперечка довколо єдиної європейської політики щодо біженців триває. У ФРН вона навіть призвела до того, що правляча коаліція під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel) опинилася на межі розпаду. Країни "Вишеградської четвірки" - Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина - відмовляються виконувати домовленості щодо прийому та розподілу мігрантів, ухвалені всередині ЄС. Італія закриває свої гавані для суден, на борту яких перебувають врятовані у Середземному морі біженці. На останньому саміті ЄС наприкінці червня країни Євросоюзу домовилися посилити контроль на зовнішніх кордонах, але питання розподілу мігрантів всередині ЄС так і залишилося без відповіді.

Як Австрія буде вирішувати питання біженців

Нічого дивного, що на цьому тлі своє головування в ЄС Австрія бачить як можливість поставити крапку в європейській суперечці довкола прийому і розподілу біженців. Канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) із консервативної Австрійської народної партії, який керує країною разом з правопопулістською Австрійською партією свободи, виступає за жорсткий курс у політиці стосовно біженців і має намір істотно скоротити кількість мігрантів, які прибувають до Європи.

Канцлер Австрії Курц, голова Європейської Ради Туск і прем'єр Болгарії Борисов на церемонії передачі головування в Раді ЄС

Сам Курц, який на хвилі міграційного кризи в 2015 році очолював міністерство закордонних справ Австрії, вже тоді виступав за те, щоб обмежити потік мігрантів, які прибувають до країни так званим "балканським маршрутом". "Мені здається, громадяни ЄС не без підстави втомилися від того, що всі розмови про міграційну кризу так і залишаються розмовами, але де-факто нічого не змінюється", - заявив Курц за кілька днів до початку австрійського головування.

Frontex і посилення зовнішніх кордонів ЄС

Австрія робить ставку на зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу і з цією метою планує суттєво розширити повноваження і завдання європейської прикордонної служби Frontex. Єврокомісія вже виступила з пропозицією виділити 10 тисяч нових службовців Frontex до 2027 року. Однак в Австрії та інших країнах Євросоюзу порахували, що це занадто довгий термін, тому на саміті ЄС наприкінці червня ухвалили рішення розширити персонал Frontex вже до 2020 року.

Зробити це буде доволі складно. Остання спроба поповнити лави прикордонників Frontex 1500 новими співробітниками так до кінця і не завершена. Уряди країн-членів ЄС не поспішають надавати своїх службовців для охорони зовнішніх кордонів. Глава австрійського інституту міжнародної політики Саскія Стахович вважає збільшення кількості службовців Frontex до 2020 року нереалістичним. "Знаючи, як складно це було зробити минулого разу, я не думаю, що зараз це буде простіше", - каже експерт.

Жан Ассельборн

Австрія у ролі посередника

Немає єдності серед країн Євросоюзу і в тому, що стосується питання розподілу мігрантів, які вже перебувають на території ЄС. Уряд Італії вже багато років вимагає, щоб мігрантів, які зареєстровані в Італії й отримали право на перебування в ЄС, приймали й інші європейські країни. Словаччина і Угорщина відмовляються це робити. Австрія, як і деякі інші країни ЄС, не виконує квоти з прийому і розподілу мігрантів.

"Завданням країни, яка обіймає посаду голови ЄС, є вироблення єдиної фундаментальної позиції", - заявив в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

"Я вважаю, що це неправильно і не по-європейськи, що Австрія, яка головує в ЄС, намагається усіма силами встати на бік країн "Вишеградської четвірки". Це може нашкодити Європейському Союзу", - підкреслив Ассельборн. На його думку, тільки спільне, зважене рішення про розподіл мігрантів всередині ЄС, могло б стати виходом з кризи.

Себастіан Курц у свою чергу неодноразово заявляв про те, що його уряд буде відігравати роль посередника і наводити мости між противниками і прихильниками міграційної політики, яку ведуть у ЄС. "Чи вдасться Австрії протягом півроку зробити це, відсунувши свою позицію на другий план, - покаже час", - говорить Яніс Еммануілідіс, експерт аналітичного центру European Policy Centre у Брюсселі.

Бюджет ЄС і Brexit

Ще одним важливим завданням Австрії на посаді голови ЄС стануть переговори щодо бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, який вперше ухвалюватимуть без Великобританії. Це означає, що потрібно буде якимось чином заповнити нестачу в казні ЄС. Однією з можливостей зробити це було б збільшення внесків для решти країн-членів ЄС, але Себастіан Курц вже заявив про те, що не готовий до такого кроку і пообіцяв "довгі й жорсткі переговори".

Востаннє Євросоюзу знадобилося два з половиною роки, щоб узгодити бюджет на 2014-2020 роки. Цього разу Німеччина і низка інших країн ЄС вимагають досягти компромісу за коротший термін. На думку політолога Яніса Еммануілідіса, в інтересах усіх було б домовитися про бюджет ще до чергових виборів до Європарламенту, призначених на травень наступного року.

Крім того, під час головування Австрії в ЄС повинні завершитися і переговори щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Успіх буде залежати від того, як вирішиться питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією, і чи залишиться Великобританія частиною єдиного ринку ЄС. Завданням Австрії як голови ЄС у цьому випадку буде подбати про те, щоб у країн Євросоюзу була єдина позиція щодо цих спірних моментів.

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