Які фейки про коронавірус поширюють з Росії у ЄС

Доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) про "кампанію з дезінформації" щодо коронавірусу SARS-CoV-2, яку проводять прокремлівські медіа, викликала немалий резонанс у європейських ЗМІ. Сама доповідь не є публічною, але у пресслужбі Єврокомісії підтвердили "зростання дезінформації з-за меж ЄС, зокрема і з Росії".

Речник ЄС Петер Стано зауважив, що Росія - не єдине джерело дезінформації про коронавірус, який викликає захворювання COVID-19. А його колега Йоганнес Барке додав, що більшу частину фейків генерують і поширюють самі користувачі.

У свою чергу, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков одразу ж назвав доповідь про дезінформацію "русофобською одержимістю". За його словами, йдеться про "якісь голослівні звинувачення", а в документі нема жодного конкретного прикладу.

Приклади російських фейків

Утім, служби ЄС навели багато прикладів дезінформації. І вони є у відкритому доступі. Існує окрема платформа для викриття фейків - euvsdisinfo.eu. Веде її робоча група зі стратегічних комунікацій "Схід" (East StratCom), створена 2015 року для протидії російській дезінформації. Загалом на сайті повідомляється про понад 100 випадків дезінформації, пов'язаної з коронавірусом.

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Серед тих, хто поширює фейки, фігурують різноманітні медіа. Це і News Front ("Новостной фронт"), більшість "кореспондентів" якого, за твердженням самого ресурсу, - це волонтери. Сайт виходить вісьма мовами, включно з німецькою та французькою. News Front створили в анексованому Росією Криму. Він поширював, наприклад, дезінформацію про те, що коронавірус "сконструйовано як біологічну зброю", спрямовану на "стерилізацію" населення.

Але є і відкрито пов'язані з Кремлем ЗМІ. Одним з найбільш часто згадуваних East StratCom джерел дезінформації є Sputnik, російське державне іномовне ЗМІ. Наприклад, Sputnik Латвія опублікував матеріал з припущенням, що коронавірус могли "вигадати" у цій країні. Аргументували це припущення тим, що у Латвії багато "талановитих учених-біологів і фармацевтів", а також тим, що епідемія COVID-19 вигідна владі країни.

Якщо дивитися на наведені East StratCom випадки, то часто теорії змови, зокрема про те, що коронавірус начебто є штучно створеним, озвучують не журналісти, а запрошені "експерти". Так, під час передачі "Велика гра" на Першому каналі російського телебачення 8 лютого мікробіолог Ігор Нікулін стверджував, що в британській державній біохімічній лабораторії Портон-Даун вже є вакцина від коронавірусу: "Це та сама організація, котра, як я підозрюю, мастила ручку дверей Скрипаля. Можливо, вони щось намастили і в місті Ухань, провінція Хубей, наприклад, ручку метрополітену".

Ведуча програми Марина Кім не лише не намагалася провести фактчекінг слів Нікуліна, але й кілька разів підтверджувала його висловлювання. Нікулін - неодноразовий гість Першого каналу, де його представляють як колишнього члена Комісії ООН з біологічної та хімічної зброї. Щоправда, структуру з такою назвою на сайті ООН знайти неможливо, а російське видання The Insider заперечує причетність Нікуліна до ООН.

Що є ціллю російської дезінформації?

Євросоюз є ціллю дезінформації далеко не в усіх випадках. Багато фейків спрямовані на російськомовну аудиторію. Інші, наприклад, - на носіїв арабської мови. У матеріалі RT арабською стверджується, що коронавірус міг бути спричиненим біологічною атакою на Китай і Іран.

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В East StratCom підсумовують, що нема якоїсь єдиної лінії російської дезінформації про COVID-19. Якщо одне видання стверджує, що наслідки пандемії будуть меншими, ніж від сезонного грипу, то політолог та ідеолог євразійства Олександр Дугін на сайті Gеполитика.ру передрікає апокаліптичні сценарії, аж до зображених у фільмах Mad Max і Resident Evil.

На думку експертів East StratCom, прокремлівські медіа намагаються налякати читачів і глядачів. "Прокремлівські дезінформаційні ЗМІ засипають цільову аудиторію десятками різноманітних заяв, версій, пояснень, "злитої інформації", "сенсацій", теорій змови", - говориться на сайті euvsdisinfo.eu. Ціль цього, додають в East StratCom, - підірвати довіру до систем охорони здоров'я, влади та міжнародних організацій. Основними фейками при цьому називають твердження, що коронавірус створили в лабораторіях НАТО та що він у підсумку приведе до колапсу Євросоюзу.

Коронавірус - частина загальної кампанії дезінформації?

Німецький євродепутат Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky), який відповідає у фракції Зелених за Росію, вважає дезінформацію щодо COVID-19 частиною загальної кампанії, спрямованої на обмовлення ЄС. "Це підтверджує і тон російських повідомлень: Європа перевантажена, тоді як у Росії дуже мало випадків", - заявив він у коментарі DW.

Лагодинський не вірить, що президент РФ Володимир Путін особисто розпорядився почати окрему кампанію з дезінформації у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, хоча точно про це громадськість все одно не дізнається. При цьому євродепутат наголошує, що це не звільняє російське керівництво від відповідальності за поширення цих фейків, оскільки "воно створило цю екосистему (поширення дезінформації. - Ред.), яка тепер виконує свою роботу".

Член делегації Європарламенту зі співпраці з Росією Давід Лега погоджується, що фейки про коронавірус вписуються в схему дезінформації, поширюваної авторитарними режимами. "Я був більш ніж розчарованим, коли дізнався про поширення такої дезінформації, бо це лише погіршує світову кризу у сфері охорони здоров'я", - зауважує швед Лега, який входить до фракції Європейської народної партії. На його думку, у ЄС повинні говорити на цю тему та намагатися донести достовірну інформацію людям, зокрема і тим, які живуть у Росії.