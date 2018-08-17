Які санкції США та ЄС діють щодо Росії (фотогалерея)

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки.
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