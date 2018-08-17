Які санкції США та ЄС діють щодо Росії (фотогалерея)

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

ВПК під прицілом

До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.