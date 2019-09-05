Які органи в Україні борються з корупцією

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян повідомляти про випадки корупції і хабарництва на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Цей заклик глави української держави відразу наразився на критику фахівців, які наголосили, що НАБУ розслідує не всі корупційні злочини. До протидії корупції в Україні залучена і низка інших уповноважених державою органів. DW нагадує про їх компетенцію.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Діяльність цього агентства має превентивну функцію. Воно повинно перевіряти правдивість даних у деклараціях всіх державних службовців та співставляти заявлені дані, зокрема про доходи, з їхнім стилем життя та даними, що містяться в публічних реєстрах. Крім цього НАЗК перевіряє фінансування політичних партій. Якщо НАЗК виявляє порушення, всі матеріали передаються до Національно антикорупційного бюро.

Створення агентства було однією з умов отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Його довго запускали, однак навіть після старту діяльності у 2016 році оглядачі до цього часу не називають роботу агентства ефективною. На адресу членів НАЗК звучали звинувачення у заангажованості та у лояльності до окремих політиків та чиновників. Володимир Зеленский після обрання президентом обіцяв перезавантажити НАЗК.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Основні завдання НАБУ - попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених високопосадовцями. Тобто, по суті, НАБУ має боротися з VIP-корупціонерами - експрезидентами, міністрами, народними депутатами, суддями, прокурорами, керівниками органів влади та місцевого самоврядування.

Слідчі НАБУ мають право відкривати провадження, вимагати відомості про майно, доходи, видатки осіб, безперешкодно входити до державних установ. Однак вже досить давно НАБУ не може домогтися дозволу здійснювати прослуховування високопосадовців. Нещодавно Верховна Рада не підтримала відповідний законопроєкт, який надає НАБУ право прослуховувати, зокрема і народних депутатів.

З 2015 року детективи НАБУ відкрили 760 проваджень, в яких фігурують топ-корупціонери, 215 справ скеровані до суду. До сьогодні суди винесли 31 вирок щодо корупціонерів-високопосадовців.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

САП - це не окремий орган, а самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України. Він перейняв від ГПУ всі завдання щодо боротьби з корупцією. На САП покладені зобов'язання з нагляду за розслідуваннями НАБУ, а також підтримка державного бвинувачення та представництво інтересів українців і держави у судах щодо злочинів, пов'язаних з корупцією. До загальної структури САП входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, де офіси має НАБУ.

Державне бюро розслідувань (ДБР)

Працює з листопада 2018 року, є органом досудового розслідування і має стати аналогом американського Федерального бюро росзлідувань. Слідчих для ДБР відбирали на конкурсній основі.

ДБР, серед іншого, розслідує справи, пов'язані з корупцією, але тільки ті, які не відносяться до компетенції НАБУ. Крім того, ДБР здійснює розслідування злочинів, пов'язаних із діяльністю злочинних організацій, вчинених правоохоронцями, а також особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Також ДБР розслідує злочини, у тому числі і корупційні, вчинені службовими особами НАБУ, прокурорами САП, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ.

Дивитись відео 15:18 Поділитись Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3P2bG Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)

Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ)

Вищий антикорупційний суд України - орган зі всеукраїнською юрисдикцією - розглядає виключно справи топ-корупціонерів, які розслідує НАБУ. Створення цього суду було однією з головних вимог від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для продовження співпраці з Україною. Суддів цього суду відбирали на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів. Усі клопотання й обвинувальні акти в корупційних справах високопосадовців подаються слідчим суддям ВАКС, апеляційні скарги - до Апеляційної палати ВАКС. Суд запрацював лише 5 вересня 2019 року та жодного обвинувального вироку у справах топ-корупціонерів наразі не виніс.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Завдання цього агентства зрозуміле вже з самої назви. Воно розшукує активи, доводить їхнє злочинне чи корупційне походження, конфіскує виключно за рішенням суду, а потім може виставити на продаж на публічних торгах. Уся інформація про активи й грошові рахунки зберігається у спеціально створеному відкритому реєстрі, який також веде агентство. Поки що здебільшого АРМА управляє арештованими активами колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, корупційне походження яких доводять слідчі ГПУ.

Служба безпеки України (СБУ)

Підрозділ СБУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю має повноваження на одержання від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності інформації та документів про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Цей підрозділ також організовує, здійснює та координує оперативно-розшукові заходи з викриття та розробки корумпованих посадових осіб в структурах держвлади. Крім того підрозділ у взаємодії з прокуратурою здійснює оперативно-розшукові заходи з забезпечення розслідування зловживань корумпованих посадових осіб органів виконавчої, законодавчої та судової влади, правоохоронних та контролюючих органів.

Національна рада з питань антикорупційної політики при президентові України

У 2014 році в тодішній адміністрації президента створили Національну раду з питань антикорупційної політики. Щоправда, без слідчих функцій і переслідувань корупціонерів. Це консультативно-дорадчий орган, до обов'язків якого входить підготовка та подання главі держави пропозицій щодо антикорупційної стратегії, аналіз ситуації із запобіганням та протидією корупції в Україні.

Крім того, Нацрада на своїх засіданнях, які проводяться раз на два місяці, зобов'язана готувати на розгляд президента свої пропозиції щодо вдосконалення антикорупційного законодавства, і висувати ідеї щодо покращення координації роботу інших антикорупційних органів. До Ради входять представники "Transparency International Ukraine", Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати, громадських організацій "Центр протидії корупції" та "Центр політико-правових реформ". Офіційний статус спостерігачів у Раді мають представники міжнародних організацій і дипломатичних установ, які надають Україні допомогу в боротьбі з корупцією.