Які дипломи визнають у Німеччині?

Німецький уряд у середу, 19 грудня, затвердив законопроект, що має полегшити трудову міграцію фахівців, котрі не є громадянами ЄС. Головна умова для роботи в Німеччині - те, що іноземцям необхідно проходити процедуру перевірки й підтвердження професійної кваліфікації.

Для деяких фахівців, зокрема, медиків, визнання диплома є обов'язковою умовою для працевлаштування. Інші фахівці можуть замовити індивідуальну експертну оцінку в Центральному відомстві з питань іноземної освіти (ZAB - Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) і, в разі позитивних висновків перевірки, отримати свідоцтво про відповідність професійної підготовки німецьким стандартам.

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, за 2017 рік у Німеччині зареєстрували близько 44 тисяч заявок на підтвердження кваліфікації. Найбільше - від громадян Сирії. До десятки країн з найбільшою кількістю заявок увійшли також Україна, Боснія і Герцеговина, Польща, Румунія, Сербія, Росія, Італія, Угорщина і Хорватія.

Найбільше заявок на визнання кваліфікації надійшло від представників медичних професій - дещо більше половини загальної кількості запитів. Далі топ-10 продовжують технічні спеціальності, пов'язані з дослідженнями, розробкою, інженерією та управлінням виробництвом. Також за підтвердженням кваліфікації звертались вихователі, вчителі, соцпрацівники, кухарі, пекарі, а ще представники таких сфер як мехатроніка, електроніка, машинна і автомобільна техніка, косметологія, оздоровлення, архітектура, металообробка та інформатика.

На запит DW Федеральне статистичне відомство надало дані за заявками з України та Росії. Загалом за 2017 рік від росіян надійшло 1623 заявки, від українців - 1431. Наша інфографіка містить перелік топ-5 професій, для роботи за якими необхідно мати спеціальний дозвіл і для яких діють єдині стандарти на всій території ФРН.