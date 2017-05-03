Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині

На центральному залізничному вокзалі Берліна 55-річний чоловік пропонує молодим жінкам із України підвезти їх до Гамбурга. Проте поліції він відомий як чоловік, котрий є схильним до сексуальних домагань. 29-річний чоловік та його 21-річний друг намагаються почати розмову з дівчатами, які приїхали самі або з маленькими дітьми. Двоє інших чоловіків, 50-ти та 53-х років, працюють як добровольці, а поміж тим пропонують гроші молодим жінкам, якщо вони погодяться піти до них додому.

"На жаль, є чоловіки, які хочуть скористатися з відчаю і складного становища біженок, що приїздять. Їхня поведінка настільки підозріла, що вони привертають увагу як волонтерів, так і поліцейських на вокзалі. Таких спроб ми припинили вже кілька десятків, але поки що жодних злочинів на сексуальному ґрунті не зареєстровано", - заявив DW представник федеральної поліції.

Німеччиною прокотилася величезна хвиля солідарності та готовності допомогти українським біженцям, кількість яких сягнула вже більше 120 тисяч людей. І цю ситуацію, на жаль, намагаються використати торговці людьми. Щоденний хаос на центральному залізничному вокзалі Берліна та в інших великих містах створює ідеальні умови, щоб обманом заманити до себе додому жінку - з метою сексуальних домагань.

"До нас звернулася налякана українка, яка зіткнулася з такими чоловіками. Поліцейським довелося вивести їх із будівлі вокзалу із попередженням про те, що в разі повторної спроби їх притягнуть до адміністративної відповідальності. У нас зараз величезна кількість людей, які хочуть щиро допомогти біженцям, але є серед них і такі, які мають зовсім інші наміри", - наголошує представник поліції.

Читайте також: Тимчасовий захист ЄС для біженців з України: що варто знати

Реєстрація та роз'яснювальна робота як протидія

Добровольці, які зустрічають людей на вокзалах, повідомили, що їм неодноразово доводилося втручатися у ситуації, коли вони помічали, як підозрілі чоловіки намагалися пропонувати послуги самотнім жінкам. Тому поліція розмістила попередження у соціальних мережах, зокрема й українською, російською та англійською мовами. Крім того, під час ранкових зустрічей поліція інформує добровольців і волонтерів на вокзалах про наявну небезпеку та просить їх бути пильними. А в разі потреби одразу звертатися по допомогу до поліції. Та чи достатньо цього, щоб захистити українських жінок та молодь, які прибувають до Німеччини?

"Було б краще, якби люди, готові прийняти у себе самотніх українських жінок або з маленькими дітьми, проходили у нас реєстрацію, - розповідає соціальний педагог Моніка Ціссек-Еванс (Monika Cissek-Evans). - На жаль, деякі люди під виглядом добровільних помічників намагаються ввести в оману жінок, які опинилися в незнайомому місці та розгубилися. Біженкам не варто сліпо довіряти не лише пропозиціям сумнівних чоловіків, а й жінок, які можуть працювати на замовлення чи доручення торговців людьми".

Моніка Ціссек-Еванс понад 20 років тому організувала в Мюнхені консультаційний центр Jadwiga для жертв торгівлі людьми. Польську назву центру обрано невипадково, тому що в пастки злочинців потрапляють переважно жінки зі Східної Європи. Моніка та її команда надрукували листівки українською та роздають їх на вокзалах, куди прибувають біженці.

"У листівках йдеться про те, щоб люди не випускали з рук свої паспорти та посвідчення особи. Завжди тримали при собі телефони. Їм радять фотографувати номерні знаки автомобілів перед тим, як туди сідати. Біженці повинні попросити пред'явити посвідчення особи тих, хто пропонує їм кімнати або квартири, записувати їхні імена й адреси. Це нормальна процедура в таких ситуаціях, і люди з добрими намірами не приховуватимуть своїх даних. У листівках ми закликаємо бути обережними, якщо хтось одразу обіцяє допомогти грошима", - пояснює Моніка Ціссек-Еванс.

Сутенери намагаються заробити на біженках

Якщо хтось і може найкраще пояснити, як швидко жінки можуть опинитися у пастці примусової проституції, так це Гушке Мау (Huschke Mau). Письменниця та активістка, справжнє ім'я якої ховається під псевдонімом, сама упродовж десяти років була повією та написала автобіографічну книгу. Назва символізує її боротьбу проти торгівлі людьми: "Entmenschlicht - warum wir Prostitution abschaffen müssen", яке можна перекласти українською як - "Дегуманізація: чому ми повинні покінчити з проституцією".

Хушке Мау - псевдонім письменниці та активістки, яка про проституцію знає з особистого досвіду

"Щодня у Німеччині трохи більше мільйона чоловіків користуються послугами повій. Країна лідирує в Євросоюзі у торгівлі людьми. Ми - бордель Європи. І нам має бути соромно за це. Торговці людьми та сутенери підходять до українських жінок на пероні, бо знають, що на біженках можна заробити багато грошей", - наголошує Гушке Мау.

У Twitter і на спеціальних форумах для чоловіків, які користуються послугами повій, вже з'явилися пости про нових "українських повій", які, мовляв, скоро поповнять будинки розпусти, а дехто навіть ділиться своїми сексуальними фантазіями.

"Добровільна помічниця мені розповіла про те, що біженка з України навіть не наважилася щось випити на пероні, бо боялася: а раптом у напій намішано снодійне і вона може опинитися в борделі. Незабаром ми побачимо, що в них буде чимало українок. І це ганьба", - попереджає Гушке Мау. "Багато людей справді хочуть щиро допомогти, але українські жінки мають бути обережними, і виходити з того, що серед "помічників" цілком можуть бути й сутенери", - попереджає Гушке Мау. Активістка побоюється, що після страшних переживань під час війни в Україні біженки, які прибувають самі-самісінькі, можуть зазнати додаткових психічних та душевних травм, потрапивши у пастки зловмисників.

Дивитись відео 03:33 Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати (05.03.2022)