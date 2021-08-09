Ядерне роззброєння

Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019)

Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.