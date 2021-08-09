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Ядерне роззброєння є важливою складовою Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерне роззброєння".
1 червня 1968 року Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У липні того самого року документ відкрили для підписання. Тим часом до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї приєднались понад 190 країн світу. "Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зустріч Трамп і Кіма у В'єтнамі завершилася без конкретних результатів. Після встановлення довіри між ними варто було б швидко ініціювати багатосторонні переговори з іншими зацікавленими сторонами, вважає Хао Гуй.
Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.