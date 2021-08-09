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Ядерне роззброєння

Ядерне роззброєння є важливою складовою Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерне роззброєння".

1 червня 1968 року Генеральна Асамблея ООН схвалила Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У липні того самого року документ відкрили для підписання. Тим часом до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї приєднались понад 190 країн світу. "Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Нагасакі пройшла церемонія пам'яті жертв атомного бомбардування

У Нагасакі пройшла церемонія пам'яті жертв атомного бомбардування 09.08.2021

У Нагасакі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування міста в 1945 році. Тоді загинуло щонайменше 74 тисячі людей.
Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння

Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння 05.07.2021

Країнам з ядерною зброєю слід скорочувати арсенали та припинити її випробування, йдеться у спільному зверненні перед самітом Стокгольмської ініціативи.

Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена

Горбачов сподівається на поступ у переговорах про ядерне роззброєння за президентства Байдена 08.11.2020

Перемога Джо Байдена на виборах президента США відкриває можливість для подовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, вважає експрезидент СРСР Михайло Горбачов.
Китай відмовився від переговорів про роззброєння з Росією і США

Китай відмовився від переговорів про роззброєння з Росією і США 10.06.2020

МЗС Китаю заявило, що США намагаються "перекласти відповідальність на інших" своїми спробами долучити Пекін до переговорів. Водночас у Вашингтоні закликали Китай діяти з "відповідальністю великої держави".
США і Росія домовилися про переговори щодо ядерного роззброєння

США і Росія домовилися про переговори щодо ядерного роззброєння 09.06.2020

Новий раунд переговорів запланований на червень. На зустріч запросили і Китай, повідомив спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі.
Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією

Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією 28.11.2019

Росія не є ворогом Північноатлантичного альянсу, наголосив французький президент. Він закликав членів НАТО до участі у переговорах з Москвою та Вашингтоном щодо нового договору про ядерне роззброєння.
США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції

США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції 05.10.2019

США та Північна Корея відновили ядерні переговори на робочому рівні у Швеції. Попередні переговори закінчилися провалом - сторони не домовилися про ядерне роззброєння КНДР.
Зустріч Путіна і Кіма: інтермедія чи сильний хід?

Зустріч Путіна і Кіма: інтермедія чи сильний хід? 24.04.2019

На тлі переговорів щодо ядерного роззброєння зі США, які загальмували, Кім Чен Ин шукає дипломатичної підтримки з боку Росії. У Володимира Путіна, окрім стабільності на власних кордонах, можуть бути свої інтереси.

Кім Чен Ин готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом

Кім Чен Ин готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом 13.04.2019

Кім Чен Ин і Дональд Трамп заявили, що їхня нова зустріч можлива. Глава КНДР зазначив, що він "чудово" ставиться до Трампа.
Коментар: Зустріч Трампа й Кіма - символічної політики недостатньо для тривалого миру

Коментар: Зустріч Трампа й Кіма - символічної політики недостатньо для тривалого миру 28.02.2019

Зустріч Трамп і Кіма у В'єтнамі завершилася без конкретних результатів. Після встановлення довіри між ними варто було б швидко ініціювати багатосторонні переговори з іншими зацікавленими сторонами, вважає Хао Гуй.
Ракетний договір: як НАТО і Україна реагуватимуть на порушення Росією

Ракетний договір: як НАТО і Україна реагуватимуть на порушення Росією 13.02.2019

У НАТО до серпня намагатимуться переконати Росію зберегти Договір про РСМД і поки будуть роздумувати над заходами у відповідь. Міністерка оборони Німеччини фон дер Ляєн не виключила жодних варіантів реакції.
НАТО обіцяє відповісти Росії на порушення ракетного договору

НАТО обіцяє відповісти Росії на порушення ракетного договору 12.02.2019

Північноатлантичний альянс розгляне заходи у відповідь на порушення Росією ДРСМД, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він підтвердив намір Альянсу не розміщувати ядерні ракети в Європі.

Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019) 07.02.2019

Крістіан Лінднер радить відкласти питання Криму та шукати інші точки дотику з Росією, щоб пізніше повернутися до вирішення проблеми анексії. При цьому він підтримує політику санкцій проти Росії, втім залюбки повернувся б до співпраці з Кремлем і запропонував би Володимиру Путіну місце у "великій вісімці". Про це та інше голова німецької Вільної демократичної партії розповів в інтерв'ю DW.
У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору

У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору 03.02.2019

Депутати Бундестагу з ХДС та СДПН пропонують Росії перемістити її спірні крилаті ракети на схід, а США - надати доступ інспекторам з РФ до баз в Європі.
Рада МЗС ОБСЄ: у центрі уваги - Україна та ядерне роззброєння

Рада МЗС ОБСЄ: у центрі уваги - Україна та ядерне роззброєння 06.12.2018

Головними питаннями щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ стануть конфлікт на Сході України та питання ядерного роззброєння. У фокусі уваги двосторонніх зустрічей - інцидент у Керченській протоці.
Майк Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР

Майк Помпео зустрінеться у Нью-Йорку з представником КНДР 04.11.2018

Держсекретар США Майк Помпео обговорить із високопоставленим представником Північної Кореї питання денуклеаризації півострова. Напередодні Пхеньян заявив, що може відновити ядерну програму, якщо не скасують санкції.
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