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Ядерна угода з Іраном

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ядерна угода з Іраном".

Ядерну угоду з Іраном уклали влістку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина й Великобританія розкритикували рішення США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут 05.12.2021

Тегеран вимагає від Вашингтона зняття санкцій в обмін на згортання своєї ядерної програми. У США вважають, що умови Ірану виходять за межі предмета переговорів. Згортання ядерної програми Ірану під питанням.
Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю

Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю 12.09.2021

Інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі вести спостереження за ядерними об'єктами Ірану. Ця домовленість дає надію на відновлення ядерної угоди.
Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані 18.07.2021

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ 31.05.2021

Іран має понад два кілограми збагаченого до 60 відсотків урану та понад 3200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року, заявили в МАГАТЕ.

МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків

МАГАТЕ підтверджує, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків 18.04.2021

МАГАТЕ підтвердило, що Іран почав процес збагачення урану до 60 відсотків, як і оголошувала влада країни.
Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран

Берлін, Лондон і Париж засудили плани Ірану збагачувати уран 14.04.2021

Тегеран робить серйозний крок у напрямку розробки ядерної зброї, застерігають в МЗС трьох країн. Німеччина, Франція і Великобританія вбачають у цьому загрозу для переговорів довкола ядерної програми Ірану.

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків

Іран заявив про намір збагачувати уран до 60 відсотків 13.04.2021

США назвали провокацією заяву Тегерана про збагачення урану до 60 відсотків. Це ставить під сумнів серйозність намірів Ірану на переговорах у Відні, кажуть у Білому домі.
Іран звинуватив Ізраїль в атаці на ядерний об'єкт в Натанзі

Іран звинуватив Ізраїль в атаці на ядерний об'єкт в Натанзі 12.04.2021

Брюссель та Берлін стурбовані можливими наслідками інциденту на ядерному об'єкті в Ірані для переговорів щодо іранської ядерної програми у Відні.
Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану

Іран запустив виробництво центрифуг нового покоління для збагачення урану 10.04.2021

В Ірані запустили виробництво центрифуг нового покоління, які дозволять прискорити та підвищити рівень збагачення урану. Президент Ірану знову запевнив у мирному характері атомної програми країни.
Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях

Переговори щодо ядерної угоди: Іран бачить конструктив, а США - довгий шлях 06.04.2021

Під час першого раунду переговорів про іранську ядерну угоду представники Вашингтона та Тегерана спілкувались за посередництва ЄС. Тегеран повідомив про конструктивний початок, а Вашингтон очікує довгий процес.
Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США

Переговори з Іраном продовжаться 6 квітня у Відні за участі США 02.04.2021

Під час запланованих на 6 квітня у Відні очних перемовин щодо порятунку ядерної угоди з Іраном будуть присутні й представники США, підтвердили у Держдепі.

Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану

Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану 05.03.2021

Великобританія, Франція і Німеччина вирішили дати новий шанс переговорному процесу навколо атомної програми Тегерана.
Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди

Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди 01.03.2021

У Тегерані наполягають на скасуванні санкцій США та поверненні Вашингтона до ядерної угоди. Лише тоді Іран сам повернеться до виконання угоди, наголосили в іранському МЗС.

Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ

Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ 23.02.2021

У заяві глави МЗС трьох країн наголосили, що таке рішення є "небезпечним", оскільки воно значно скоротить можливості доступу МАГАТЕ до атомних об’єктів Ірану та отримання інформації, що стосується безпеки.

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів 22.02.2021

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.
США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном

США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном 20.02.2021

Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.
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