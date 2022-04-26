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Ядерна енергетика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ядерна енергетика".

Ядена енергетика є галуззю енергетики, котра займається виробництвом і використанням ядерної енергії. На атомних електростанціях ядерну енергію перетворюють на електричну. Питанням міжнародного контролю та розвитку атомної енергетики займається Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986

Зеленський: РФ створила найбільші загрози ядерній безпеці з 1986 26.04.2022

У річницю Чорнобильської трагедії три запущені Росією ракети пролетіли над блоками трьох українських АЕС. Україна вимагає глобального контролю за ядерними технологіями РФ.
Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики 19.03.2022

Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.
Керівник Енергоатома: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити 04.03.2022

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.

Атомна енергетика: розвивати чи згортати? (11.02.2022) 11.02.2022

Людству потрібно більше енергії та менше викидів CO2. Атомна енергетика це може забезпечити, але якою ціною? DW зібрала усі "за" і "проти" АЕС.

В Україні запустили в роботу усі 15 енергоблоків АЕС

В Україні запустили в роботу усі 15 енергоблоків АЕС 30.01.2022

Національна компанія "Енергоатом" заявила, що одночасний запуск усіх енергоблоків відбувся уперше за історію атомної енергетики України.
Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років

Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років 28.01.2022

Уряд Швеції визначився з місцем побудови сховища для відпрацьованого ядерного палива. Воно зберігатиметься серед гір на глибині 500 метрів сто тисяч років. 

Атомна енергетика може врятувати клімат? (11.03.2021) 11.03.2021

АЕС - "зелені" виробники електроенергії, бо не виділяють вуглекислий газ. Таку думку відстоюють прихильники атомної енергетики. Чи справді це так? Дивіться у поясненні DW.

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому 11.03.2021

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена, а десятки тисяч жителів досі не повернулися до своїх домівок.
Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника 28.11.2020

За замахом на іранського фізика Мохсена Фахрізаде стояли США та Ізраїль, переконаний президент Ірану Хасан Роухані. Він також запевнив, що смерть вченого не зупинить напрямку технологічного руху Ірану.
Французька компанія розробляє альтернативу ядерному паливу з РФ

Французька компанія розробляє альтернативу ядерному паливу з РФ 06.02.2020

Альтернатива паливу російської "ТВЕЛ" повинна бути повністю розробленою в Європі та вироблятися у ній місцевими компаніями, заявив топменеджер французької Framatome.
Скільки коштує закриття АЕС? Мільярди і десятиліття

Скільки коштує закриття АЕС? Мільярди і десятиліття 19.08.2019

Знесення охолоджувальної вежі атомної електростанції в Німеччині - хороша нагода знову згадати, скільки коштує і як довго триває демонтаж радіаційно небезпечних об’єктів.
Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано 22.07.2019

Про смерть 72-річного генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Юкії Амано повідомили в самій організації. Останнім часом Амано нарікав на проблеми зі здоров'ям.

Подивившись "Чорнобиль": чому АЕС досі довіряють (25.06.2018) 25.06.2019

Спершу аварія на ЧАЕС, а через 33 роки популярний телесеріал "Чорнобиль". Невже хтось іще вірить у атомну енергетику? Виявляється, науковці досі намагаються розробити безпечний ядерний реактор.

Павло Клімкін обурений угодою між Енергоатомом та російським ТВЕЛом

Павло Клімкін обурений угодою між "Енергоатомом" та російським "ТВЕЛом" 21.12.2018

Україна має здобувати реальну енергетичну незалежність, а ухвалення рішень такого роду мають належати до компетенції Кабміну та РНБО, вважає глава МЗС України Павло Клімкін.
Іран висунув свої вимоги для збереження ядерної угоди

Іран висунув свої вимоги для збереження ядерної угоди 23.05.2018

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

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