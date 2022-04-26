Ядерна енергетика

Аварія на АЕС у Фукусімі: як живуть люди десять років потому

Видимих ​​ознак катастрофи, що сталася у Фукусімі майже не залишилося. Але частина території, як і раніше, забруднена, а десятки тисяч жителів досі не повернулися до своїх домівок.