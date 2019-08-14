 Юрій Луценко уточнив, за що затримали Юрія Гримчака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

Юрій Луценко уточнив, за що затримали Юрія Гримчака

Генпрокурор України Луценко підтвердив затримання заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Його підозрюють у заволодінні сумою в понад мільйон доларів.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) Юрія Гримчака. Про це Луценко написав увечері середи, 14 серпня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1,1 мільйона доларів мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака" - зазначив Луценко. За попередніми даними слідства, Гримчак та його помічники "вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень", додав генпрокурор.

У свою чергу, сіністерство з питань тимчасово окупованих територій України зазначило, що затримання Юрія Гримчака "не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра".

Також у відомстві заявили, що розповсюджена ЗМІ інформація щодо затримання "помічника заступника міністра" не є коректною, оскільки у штатному розписі міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Отже "згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ".

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Напередодні детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Затримання відбулося спільно з представниками Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Служби безпеки України (СБУ). У повідомленні НАБУ також йшлося про затримання разом з міністром його "помічника".

За даними слідчих, затримані вимагали від представника неназваної фірми "неправомірну вигоду" на загальну суму 1,1 мільйона доларів. За це заступник міністра та його помічник обіцяли вплинути "на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави", йдеться у повідомленні НАБУ. Вони були затримані під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

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