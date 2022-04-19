Юрій Андрухович - український письменник та перекладач. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Андрухович".

Один із найпопулярніших українських авторів у ФРН. Німецькою перекладені його романи "Московіада", "Перверзія", "12 обручів", "Таємниця", а також есеїстика й поезія. А публічні виступи - як-то відкритий лист про Євромайдан або промова "Ціна цінностей" - передруковують провідні ЗМІ. Письменник, який народився і живе в Івано-Франківську, є лауреатом численних премій, одна з останніх - медаль імені Ґете. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.