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Юрій Андрухович - український письменник та перекладач. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Андрухович".
Один із найпопулярніших українських авторів у ФРН. Німецькою перекладені його романи "Московіада", "Перверзія", "12 обручів", "Таємниця", а також есеїстика й поезія. А публічні виступи - як-то відкритий лист про Євромайдан або промова "Ціна цінностей" - передруковують провідні ЗМІ. Письменник, який народився і живе в Івано-Франківську, є лауреатом численних премій, одна з останніх - медаль імені Ґете. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Його мати наполягала на німецькій, батько - на івриті. Саме німецька мова виграла кастинґ на ще одного з найбільших поетів минулого віку". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.