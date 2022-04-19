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Юрій Андрухович

Юрій Андрухович - український письменник та перекладач. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Юрій Андрухович".

Один із найпопулярніших українських авторів у ФРН. Німецькою перекладені його романи "Московіада", "Перверзія", "12 обручів", "Таємниця", а також есеїстика й поезія. А публічні виступи - як-то відкритий лист про Євромайдан або промова "Ціна цінностей" - передруковують провідні ЗМІ. Письменник, який народився і живе в Івано-Франківську, є лауреатом численних премій, одна з останніх - медаль імені Ґете. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула

Юрій Андрухович: Штайнмаєр - людина-формула 19.04.2022

"Cаме через цю формулу в очах українського суспільства Франк-Вальтер Штайнмаєр був і залишається зразковим путінферштеєром і ледь не "аґентом москви", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Юрій Андрухович: Далі без мене, або Знову все спочатку?

Юрій Андрухович: Далі без мене, або Знову все спочатку? 02.02.2022

"Ні української мови і культури, ні України - нічого цього немає, нічого не змінилось у німецькій свідомості", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Викрадена Європа, або Руки за спину

Юрій Андрухович: Викрадена Європа, або Руки за спину 01.10.2021

"Того дня він був усього тільки шестилітнім бебі-диктатором. Уже не початківцем, але й далеко ще не в нинішньому людожерському зеніті", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину 22.07.2021

Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?
Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша

Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша 17.03.2021

"Зі мною все гаразд. Чого не скажеш про Євросоюз із його дедалі розгубленішими й хаотичнішими правилами та провалами", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

До 100-річчя Пауля Целана: есеї

До 100-річчя Пауля Целана: есеї 17.12.2020

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
Юрій Андрухович до 100-річчя Пауля Целана: Садгора-Михайлівка. Фуга Смерті

Юрій Андрухович до 100-річчя Пауля Целана: Садгора-Михайлівка. Фуга Смерті 23.11.2020

"Його мати наполягала на німецькій, батько - на івриті. Саме німецька мова виграла кастинґ на ще одного з найбільших поетів минулого віку". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Юрій Андрухович: Втомлені новими обличчями

Юрій Андрухович: Втомлені новими обличчями 26.10.2020

"Країна, схоже, знову забрела в багнисту смугу, звідки ніяке майбутнє для неї не проглядається", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

Юрій Андрухович: Мутації голосу

Юрій Андрухович: Мутації голосу 03.09.2020

"Малюю Ішинґеру плюс і фіксую в себе принагідну рефлексію: нам в Україні до Путіна найближче, ми з ним взагалі впритул. Може, тому він у наших очах ніякий не гігант, а якраз карлик?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Сезонні відхилення

Юрій Андрухович: Сезонні відхилення 26.05.2020

"Якщо "філософією" інших країн стало "не впускати чужих", то в українському випадку нею виявилося "не випускати своїх", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Коливання лінії

Юрій Андрухович: Коливання лінії 15.01.2020

"Епоха брехні в Україні справді закінчилася? А може, вона щойно тепер по-справжньому починається?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок

У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок 16.10.2019

Особливу увагу на цьогорічному Франкфуртському книжковому ярмарку приділять норвезькій літературі за новим формам оповідання. Україну на заході представлятимуть Олег Сенцов, Сергій Жадан та Юрій Андрухович.
Ріки поезії в місті Целана: фестиваль Meridian Czernowitz святкує десятирічний ювілей

Ріки поезії в місті Целана: фестиваль Meridian Czernowitz святкує десятирічний ювілей 05.09.2019

У Чернівцях стартує X Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz. Як і сто років тому, в місті звучатиме поезія німецькою, івритом, українською та іншими мовами.
Юрій Андрухович: В очікуванні монолітності

Юрій Андрухович: В очікуванні монолітності 12.08.2019

"Апетит, можна констатувати, вовчий: опозиції не більше трьох посад, нехай подавиться. Все інше - слугам народу", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Юрій Андрухович: Той самий кавеен

Юрій Андрухович: Той самий кавеен 03.04.2019

"Інфантилів неможливо переконати - ні ділами, ні словами, ні ідеями, ні поєднанням усіх трьох чинників. Їх можна хіба що якось нейтралізувати технологічно", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
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