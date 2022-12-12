Премія імені Гейне для Юрія Андруховича

62-річного українського письменника Юрія Андруховича нагороджено німецькою премією імені Генріха Гейне, що присуджується містом Дюссельдорф. У суботу, 10 грудня, він отримав нагороду на урочистій церемонії в драматичному театрі столиці землі Північний Рейн-Вестфалія. Розмір премії - 50 тисяч євро.

Юрій Андрухович є "одним із провідних українських письменників, поетів та есеїстів сучасності", - наголошується в обґрунтуванні журі. "Його зразкова відданість свободі та правам людини в Україні, заснована на ідеях європейських цінностей, важливіша, ніж будь-коли, особливо в наш час", - наголосив Штефан Келлер (Stephan Keller), обербургомістр Дюссельдорфа та голова журі.

"Гумор як зброя проти диктаторів та людської дурості"

У своїх творах Юрій Андрухович різко критикує зловживання владою. У його поле зору потрапляють і спецслужби, і військові та судові органи. У найкращих традиціях німецького письменника Генріха Гейне (Heinrich Heine) творам Андруховича властиве почуття іронії та гротеску. У хвалебній промові чеський письменник Ярослав Рудіш наголосив саме на важливості гумору в книгах Андруховича: "Гумор означає анархію і, насамперед, свободу. Ось чому його ненавидять диктатори цього світу, люди на кшталт Путіна. Гумор може бути зброєю. Проти диктаторів і проти людської дурості", - упевнений чеський письменник.

Юрій Андрухович під час церемонії вручення премії імені Гейне Фото: David Young/dpa/picture alliance

Юрій Андрухович народився 1960 року в тодішньому Станіславі (нині Івано-Франківськ) на заході України. З моменту розпаду Радянського Союзу та під час помаранчевої революції письменник позиціонує себе як прихильник інтеграції України до Європи. Під враженням від анексії Криму Росією у березні 2014 року та кровопролитної війни на сході України у 2014 році Андрухович видав антологію "Євромайдан. Хроніка почуттів". Письменник, відзначений багатьма нагородами, також є перекладачем німецької, польської, російської та англійської літератури.

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Премія українському письменнику на рік 225-річного ювілею Гейне

2022 року відомому німецькому поетові Генріху Гейне виповнилося б 225 років. Премія його імені - одна з найважливіших премій у Німеччині та вручається з 1972 року, коли відзначався 175-річний ювілей від дня народження відомого німецького поета. Таким чином нинішній рік знаменний відразу двома подіями, пов'язаними з Гейне - 225-річчя від дня його народження (1797-1856) та 50-річчя існування премії його імені. Генріх Гейне народився, ймовірно, 13 грудня 1797 і помер у вигнанні в Парижі в 1856 році.

Німецький поет Генріх Гейне, ім'ям якого названо премію на його батьківщині в Дюссельдорфі Фото: akg/picture alliance

Премія імені Гейне вручається що два роки в Дюссельдорфі, на батьківщині поета, людям, які своєю інтелектуальною діяльністю сприяють соціальному та політичному прогресу та служать міжнародному порозумінню відповідно до основних прав, за які виступав німецький поет Генріх Гейне.

Серед лауреатів премії імені Гейне був німецько-швейцарський письменник Карл Цукмайєр (Carl Zuckmayer), німецький письменник та літературний критик Вальтер Йенс (Walter Jens), швейцарський письменник та драматург Макс Фріш (Max Frisch) та інші. У 2020 році премією імені Гейне була нагороджена німецька публіцистка і літературознавчиня єврейського походження Рахель Саламандер (Rachel Salamander).