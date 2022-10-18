Премію Гейне-2022 присуджено Юрію Андруховичу

Премію імені Генріха Гейне (Heinrich Heine) 2022 року від німецького міста Дюссельдорф присуджено відомому українському поету, письменнику і перекладачу Юрію Андруховичу. Таким чином Дюссельдорф вшановує "рішучого прихильника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв'язками з Європою", сказав мер міста Штефан Келлер (Stephan Keller), представляючи лауреата, повідомляє dpa.

Премію у розмірі 50 тисяч євро буде вручено Андруховичу 13 грудня на церемонії з нагоди 225-річниці народження Гейне. Нагорода є нагадуванням про необхідність "продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом", наголосив Штефан Келлер, який є представником консервативного Християнсько-демократичного союзу.

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Про премію Гейне

Премію імені Генріха Гейне було засновано в 1972 році на честь 175-річчя від дня народження відомого німецького поета. Її присуджують раз на два роки людям, які своєю інтелектуальною діяльністю сприяють соціальному та політичному прогресу, служать міжнародному взаєморозумінню.

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