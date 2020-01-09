 Юрій Андрухович: Коливання лінії | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 15.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Авторська колонка

Юрій Андрухович: Коливання лінії

"Епоха брехні в Україні справді закінчилася? А може, вона щойно тепер по-справжньому починається?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович

Український міністр закордонних справ не обмовився. Він і справді сказав те, що хотів сказати: на щастя, українців загинуло тільки одинадцять. І тут уявним курсивом слід писати як жахливо неадекватне "на щастя", так і цілком нетактовне "тільки".

Для чого це писати курсивом? Бо фраза міністра, сформульована під час недавньої надзвичайної пресконференції, заслуговує дещо пильнішої уваги. Це та крапля, що в ній дуже промовисто відбивається ментальність угруповання, яке сьогодні перебуває при владі в Україні. 

Починаючи з раннього ранку 8 січня, коли надійшла страшна новина з Тегерана, українці очікували від своєї влади… Гаразд, отут є сенс зупинитися. Чого ми очікували?

Ні, не оголошення війни. Як і не, наприклад, депортацій "осіб іранської зовнішності" чи ще якихось брутальностей. Українське суспільство слушно не очікувало від своєї влади ні радикалізму, ні авантюризму, ні розпалювання пристрастей у будь-якій формі.

Чого очікували - це лідерства, а не плентання у хвості процесу. Адже всі ці люди з "Кварталу" та їхнє оточення - вони ж тепер в Україні лідери, чи не так? Результати виборів - і перших, і других - свідчили, що ніби так. Вони ж не відмовилися взяти владу після того, як виграли вибори та ще й двічі? Може, ми просто не зрозуміли, що вони охоче беруть владу, але відмовляються від відповідальності? Схоже, що так.

Чого ще очікувалося?  

Чіткої артикуляції своїх позицій, а не надто очевидного пристосуванства до кожної чергової зміни месиджів. Вивіреної принципової лінії, а не постійних коливань. Тиску, так само вивіреного, на іранську сторону як на апріорі підозрювану. Якщо підозрюваного просто мовчки підозрювати, але нічого в нього не запитувати, щоб бува не образити, то жодного злочину не розкриєш. Якщо мовчки приймати тезу, що чорні скриньки пошкоджені і частину даних просто втрачено, то які шанси на встановлення правди? Чи, зрозумілішою для української влади мовою, - які шанси на те, що ти не лох?

Ми виключаємо збиття або терористичний акт.

Ми не виключаємо ні збиття, ні терористичного акту.

Ми не будемо поспішати з висновками і дочекаємось результатів розслідування.

Ми поспішаємо з висновком, не дочекавшися результатів розслідування.

Заява прем'єра Канади? Відео у провідних західних медіа? Це все вимагає доказів, ми почекаємо.

Іран визнав "помилку"? Що ж, ми й так це знали. Ми ще раніше за прем'єра Канади все знали.

Отака приблизно лінія поведінки української влади протягом тих кількох днів. Ця поведінка, щиро кажучи, доволі негідна. Це якесь таке суцільне ховання, ухилення і заперечення заперечення. Надовго засівши в Омані, який раптово виявився нашим головним торговельно-економічним партнером, президент Зеленський повною мірою відчував свій іміджевий провал. А імідж для цього хлопця, як і для більшості в його свиті, - їхнє все. Якщо похитнувся імідж, то похитнулась і влада - так принаймні самі вони це розуміють. Отже, все, що вони робили з моменту трагедії Boeing, це рятували свій імідж. Не шукали правди, не добивались її встановлення необхідною і пропорційною катастрофі активністю, не тиснули, не атакували. Ба більше - з усвідомленням чи без - епізодично брали на себе роль адвоката Ірану. До якої міри добровільного, ми, не сумніваюся, ще дізнаємося.

За дужками лишається таємнича евакуація Володимира Зеленського з Оману через Москву. До Оману летів "власним коштом і рейсовим літаком"? Виходить, що і з квитком в один бік, раз повертався вже в цілком засекречений спосіб? Епоха брехні в Україні справді закінчилася? А може, вона щойно тепер по-справжньому починається?

У цьому режимі постійного відбріхування і викручування представники державної верхівки не можуть не збиватися й не виявляти себе справжніх. Завдання ж усе-таки надто специфічні, а виклики непосильні. При цьому квартальська психологія підказує, що в будь-якому разі слід "зіграти на позитивчику". Міністр закордонних справ, хоч у "Кварталі" начебто й не виступав, цілком незле зорієнтувався у стилі своїх начальників. І звідси його "на щастя", як і його "тільки". Є, мовляв, і позитивні сторони в цій трагічній ситуації: загиблих українців, на щастя, тільки одинадцять. Зала вибухає реготом і довго аплодує.   

  • Уламки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


            

DW.COM

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

Унаслідок падіння літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. Лише 11 січня Іран визнав факт збиття літака. Факти й відкриті питання - у фотогалереї DW. (10.01.2020)  

Також за темою

Frankreich Paris | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Катастрофа літака МАУ: Зеленський оголосив день жалоби 09.01.2020

Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Катастрофа літака МАУ: оприлюднені перші висновки іранських слідчих 09.01.2020

Комісія, що вивчає обставини катастрофи Boing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані, оприлюднила перші результати розслідування.

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Катастрофа літака МАУ в Ірані: загинули громадяни семи країн 08.01.2020

В авіакатастрофі Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані загинули 11 українців, повідомив голова МЗС України Вадим Пристайко. За даними МАУ, літак пройшов планове технічне обслуговування 6 січня.

Реклама

Відео

Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020)

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів дружину до складу Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу". Олена Зеленська - не перша "перша леді", чиє призначення викликає запитання. Зокрема Марину Порошенко та Катерину Ющенко теж критикували за їхні місії.  

Косівська кераміка у списку ЮНЕСКО: чим вона вражає (07.01.2020)

Відзначати Різдво багато українців їдуть на Гуцульщину. Тут можна не лише покататися на лижах і зануритися в українські обряди та звичаї, а й помилуватися традиційними місцевими ремеслами. Нещодавно косівську кераміку внесли до списку нематеріальної художньої спадщини людства ЮНЕСКО. Чим унікальний цей розпис гуцулів?  

Фотогалерея

Фестиваль снігових і льодових скульптур у китайському місті Харбін

Крижана краса у Китаї

У китайському Харбіні стартував найбільший у світі фестиваль снігових і льодових скульптур.  

Сервіс