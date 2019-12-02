Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії.
Дивіться у сьогоднішньому випуску тижневика "Європа у фокусі":
6:00 Іспанія: чому вимирає риба в райській лагуні Мар-Менор
16:16 Німеччина: добровольці у пошуку загиблих солдатів
0:06 Боснія: як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною
11:07 Шотландія: Brexit посилює сепаратистські прагнення шотландців
21:10 Франція: чому під Ейфелевою вежею опинилися вівці
Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)
Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. (18.11.2019)