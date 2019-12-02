Політика й суспільство

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії.

Чому під Ейфелевою вежею з'явилися вівці

Дивіться у сьогоднішньому випуску тижневика "Європа у фокусі": 6:00 Іспанія: чому вимирає риба в райській лагуні Мар-Менор 16:16 Німеччина: добровольці у пошуку загиблих солдатів 0:06 Боснія: як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною 11:07 Шотландія: Brexit посилює сепаратистські прагнення шотландців 21:10 Франція: чому під Ейфелевою вежею опинилися вівці

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