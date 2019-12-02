 Що роблять вівці у центрі Парижа - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2019

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Політика й суспільство

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії.

Чому під Ейфелевою вежею з'явилися вівці (Reuters/J. Naegelen)

Чому під Ейфелевою вежею з'явилися вівці

Дивіться у сьогоднішньому випуску тижневика "Європа у фокусі":

6:00 Іспанія: чому вимирає риба в райській лагуні Мар-Менор

16:16 Німеччина: добровольці у пошуку загиблих солдатів

0:06 Боснія: як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною

11:07 Шотландія: Brexit посилює сепаратистські прагнення шотландців

21:10 Франція: чому під Ейфелевою вежею опинилися вівці

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