Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?

ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Потрібно максимально обмежити пересування, уникати скупчень людей, пильно спостерігати за симптомами, особливо, якщо ви відвідували одну з країн, де зафіксований спалах нового коронавірусу SARS-CoV-19 чи контактували з людиною, яка повернулася з таких країн. Аби сповільнити поширення нового коронавірусу вкрай важливо дотримуватись заходів гігієни: регулярно ретельно мити руки милом; дотримуватись етикету при кашлі або чиханні - тобто кашляти або чихати в паперову хустинку або у згин ліктя, якщо хустинки нема.

Слідкуйте за симптомами

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-19 спричиняє вірусне захворювання COVID-19, перебіг якого може супроводжуватися як легкими симптомами, так і тяжкою формою пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

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У міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України вказують на те, що основне занепокоєння у вірусологів та медиків викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші - тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та сприяє швидкості передачі вірусу від людини до людини. Найпоширенішими симптомами є сухий кашель і підвищена температура. Інкубаційний період триває від двох днів до двох тижнів.

Треба мати під рукою телефон сімейного лікаря

Якщо ви повернулися з країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-19, у разі виявлення ознак ГРВІ та підвищеної температури, неодмінно залишайтесь вдома. За протоколами українського МОЗ та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ви повинні якнайшвидше самоізолюватись не менше, аніж на 14 днів. Якщо ви проживаєте з іншими членами родини, максимально обмежте контакти з рідними та відразу подзвоніть своєму сімейному лікареві. "Якщо людина була у щільному контакті з тим, у кого позитивний тест на новий коронавірус, упродовж 15 хвилин на відстані одного метру, то ці випадки вважаються підозрами на коронавірусну інфекцію, і тоді людина мусить бути у самообсервації", - каже представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

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За рекомендацією МОЗ, сімейному лікарю ви маєте обов'язково повідомити про те, що впродовж останніх двох тижнів ви побували в країні, де зафіксований спалах COVID-19. Якщо у вас немає контактів вашого сімейного лікаря чи ви ще не підписали з ним декларацію, МОЗ радить звертатися на урядову "гарячу лінію" за телефоном 1545. Окрім цього, у кожній області є своя гаряча лінія куди, можна звернутись з питань нового коронавірусу. Такий же алгоритм дій і після того, якщо ви спілкувалися з людиною, у якої пізніше підтвердився COVID -19.

Ізоляція в лікарні

Після спілкування з вашим сімейним лікарем, він має прийняти рішення про госпіталізацію, якщо на це є підстави. МОЗ затвердив і проінформував лікарів про алгоритм дій, якщо у людини є підозра на новий коронавірус. Лікарі викликають бригаду медичної допомоги, якщо симптоми по медичному протоколу подібні до COVID-19. Людину з підозрою на коронавірус доставляють у визначену госпітальну базу. Після цього там проводиться дослідження для виключення, або підтвердження COVID-19. Увесь час людина буде ізольована до отримання результату тесту. Тестування проводиться у Києві у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Саме там встановлена тест-система, закуплена Україною у Німеччині. Ця тест-система сертифікова ВООЗ.

За інформацією спеціалізованого сайту МОЗ, тест-система та реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів. Саме тому лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі. Результати тестування після доставки зразків у референс-лабораторію можуть бути готові через 5-6 годин. Якщо результат позитивний, його з України відправляють в одну з п'яти європейських референс-лабораторій на підтвердження. Аналізи першого хворого на COVID-19 українців МОЗ України відправляла у таку лабораторію у Лондон.