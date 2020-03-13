Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?
Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW.
ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Потрібно максимально обмежити пересування, уникати скупчень людей, пильно спостерігати за симптомами, особливо, якщо ви відвідували одну з країн, де зафіксований спалах нового коронавірусу SARS-CoV-19 чи контактували з людиною, яка повернулася з таких країн. Аби сповільнити поширення нового коронавірусу вкрай важливо дотримуватись заходів гігієни: регулярно ретельно мити руки милом; дотримуватись етикету при кашлі або чиханні - тобто кашляти або чихати в паперову хустинку або у згин ліктя, якщо хустинки нема.
Слідкуйте за симптомами
Новий штам коронавірусу SARS-CoV-19 спричиняє вірусне захворювання COVID-19, перебіг якого може супроводжуватися як легкими симптомами, так і тяжкою формою пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.
У міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України вказують на те, що основне занепокоєння у вірусологів та медиків викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші - тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та сприяє швидкості передачі вірусу від людини до людини. Найпоширенішими симптомами є сухий кашель і підвищена температура. Інкубаційний період триває від двох днів до двох тижнів.
Треба мати під рукою телефон сімейного лікаря
Якщо ви повернулися з країн, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-19, у разі виявлення ознак ГРВІ та підвищеної температури, неодмінно залишайтесь вдома. За протоколами українського МОЗ та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ви повинні якнайшвидше самоізолюватись не менше, аніж на 14 днів. Якщо ви проживаєте з іншими членами родини, максимально обмежте контакти з рідними та відразу подзвоніть своєму сімейному лікареві. "Якщо людина була у щільному контакті з тим, у кого позитивний тест на новий коронавірус, упродовж 15 хвилин на відстані одного метру, то ці випадки вважаються підозрами на коронавірусну інфекцію, і тоді людина мусить бути у самообсервації", - каже представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
За рекомендацією МОЗ, сімейному лікарю ви маєте обов'язково повідомити про те, що впродовж останніх двох тижнів ви побували в країні, де зафіксований спалах COVID-19. Якщо у вас немає контактів вашого сімейного лікаря чи ви ще не підписали з ним декларацію, МОЗ радить звертатися на урядову "гарячу лінію" за телефоном 1545. Окрім цього, у кожній області є своя гаряча лінія куди, можна звернутись з питань нового коронавірусу. Такий же алгоритм дій і після того, якщо ви спілкувалися з людиною, у якої пізніше підтвердився COVID -19.
Ізоляція в лікарні
Після спілкування з вашим сімейним лікарем, він має прийняти рішення про госпіталізацію, якщо на це є підстави. МОЗ затвердив і проінформував лікарів про алгоритм дій, якщо у людини є підозра на новий коронавірус. Лікарі викликають бригаду медичної допомоги, якщо симптоми по медичному протоколу подібні до COVID-19. Людину з підозрою на коронавірус доставляють у визначену госпітальну базу. Після цього там проводиться дослідження для виключення, або підтвердження COVID-19. Увесь час людина буде ізольована до отримання результату тесту. Тестування проводиться у Києві у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Саме там встановлена тест-система, закуплена Україною у Німеччині. Ця тест-система сертифікова ВООЗ.
За інформацією спеціалізованого сайту МОЗ, тест-система та реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів. Саме тому лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі. Результати тестування після доставки зразків у референс-лабораторію можуть бути готові через 5-6 годин. Якщо результат позитивний, його з України відправляють в одну з п'яти європейських референс-лабораторій на підтвердження. Аналізи першого хворого на COVID-19 українців МОЗ України відправляла у таку лабораторію у Лондон.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено майже 120 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 127 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила 118 країн. Одужали понад 68 тисяч людей, більше 4,7 тисячі померли від наслідків коронавірусної інфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 12 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. На даний час всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та частково у ФРН заборонили заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, деякі університети переходять на дистанційне навчання.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на дезінфікуючі засоби та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 1500 осіб. Більше половини з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. 11 березня зафіксували уже три смерті від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні лише один хворий на коронавірус
Станом на середину березня в Україні офіційно підтверджений лише один випадок хвороби COVID-19. Коронавірус виявили у 39-річного чернівчанина. Однак в МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до 20. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: третє місце за смертністю від коронавірусу - після Китаю та Італії
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 10 тисяч хворих і понад 400 смертей. Не виключають, що в дійсності цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають дезінфікуючими засобами.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.