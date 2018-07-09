 Що не так з українським мінометом ″Молот″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 10.07.2018

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Що не так з українським мінометом "Молот" (відео)

Міномет "Молот" в українській армії лише з 2016 року. За цей час через його несправності загинули десятеро українських бійців. Що не так з "Молотом" - з’ясовувала DW.

Український міномет Молота розробили на основі радянського 2Б11

Український міномет "Молота" розробили на основі радянського 2Б11

Міномет "Молот" - гордість української оборонної промисловості. До Збройних Сил він надійшов лише два роки тому, але за цей час вибухав уже чотири рази: і під час стрільб на полігонах, і на передовій. Що з ним не так?

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