Що не так з українським мінометом "Молот" (відео)

Міномет "Молот" в українській армії лише з 2016 року. За цей час через його несправності загинули десятеро українських бійців. Що не так з "Молотом" - з’ясовувала DW.
Міномет "Молот" - гордість української оборонної промисловості. До Збройних Сил він надійшов лише два роки тому, але за цей час вибухав уже чотири рази: і під час стрільб на полігонах, і на передовій. Що з ним не так?
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