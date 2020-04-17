 Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2020

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Політика й суспільство

Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.

Фермерам болить, що в Європі земля в рази дорожча, ніж український чорнозем

Фермерам болить, що в Європі земля в рази дорожча, ніж український чорнозем

Зазвичай цими полями на Чернігівщині після зимової відлиги не проїхати. Та цього року замість багнюки - курява. Фермери такої аномальної весни не пам'ятають і, щоб врятувати майбутній врожай, їм доводиться змінювати технологію посіву. Надзвичайно тепла зима та посушлива весна - не єдина тривога українських аграріїв. Що їх лякає - дивіться у репортажі DW:

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Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці. (30.01.2020)  

Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео)

Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки? (13.11.2019)  

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)  

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся. (13.12.2019)  

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Докладно

Медичні препарати в руках лікаря (символічне фото)

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Науковці в усьому світі перевіряють на ефективність у боротьбі з коронавірусом цілу низку вже відомих медикаментів.  

Кожна країна розробляє свій план виходу з карантину

Як будуть виходити з карантину ФРН, Польща та інші країни?

Коли закінчиться карантин? Коли відкриються школи, магазини і перукарні? У добірці DW про план Німеччини та інших країн.  

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