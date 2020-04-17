Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Зазвичай цими полями на Чернігівщині після зимової відлиги не проїхати. Та цього року замість багнюки - курява. Фермери такої аномальної весни не пам'ятають і, щоб врятувати майбутній врожай, їм доводиться змінювати технологію посіву. Надзвичайно тепла зима та посушлива весна - не єдина тривога українських аграріїв. Що їх лякає - дивіться у репортажі DW: