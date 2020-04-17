Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.
Зазвичай цими полями на Чернігівщині після зимової відлиги не проїхати. Та цього року замість багнюки - курява. Фермери такої аномальної весни не пам'ятають і, щоб врятувати майбутній врожай, їм доводиться змінювати технологію посіву. Надзвичайно тепла зима та посушлива весна - не єдина тривога українських аграріїв. Що їх лякає - дивіться у репортажі DW:
Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці. (30.01.2020)
Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки? (13.11.2019)
Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)