 Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.12.2019

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Політика й суспільство

Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео)

Новий 2020 рік принесе українцям чимало змін - найважливіші в огляді DW.

У 2020-му в Україні почнуть продавати землю.

У 2020-му в Україні мають почати продавати землю.

У новому році в Україні має відкритися ринок землі, стартує другий великий етап медичної реформи, пройде перепис населення, а всі російські школи мають перейти на українську мову. Не минеться і без штрафів - українців почнуть штрафувати за "євробляхи". Дивіться докладніше в сюжеті DW:

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Ціна миру: 2020 рік стане вирішальним для України і Зеленського

На саміті в "нормандському форматі" в Парижі Володимир Зеленський збирав компліменти - за свої зусилля у досягненні миру на Донбасі. Але як далеко президент України хоче і може в цьому піти? (13.12.2019)  

Як Україна хоче змінити угоду про асоціацію та що про це думають у ЄС

Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях. (19.12.2019)  

Чи передбачає бюджет-2020 згортання реформ, як стверджує Порошенко? Фактчек DW (відео)

Петро Порошенко заявив, що бюджет на 2020 рік скасовує низку важливих для України реформ, розпочатих його командою. DW перевірила, чи справді новий бюджет згортає реформи? (21.11.2019)  

Російські школи без російської мови? В очікуванні переходу на українську (відео)

За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін? (08.11.2019)  

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Що зміниться для українців у 2020? (30.12.2019) 30.12.2019

Земля на продаж, перепис населення, новий етап медичної реформи, штрафи за "євробляхи" та нові ціни на газ. DW про головні зміни, які принесе українцям 2020 рік.

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2019-ий був роком Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах без будь-якого політичного досвіду

Рік України під знаком Зеленського

Перемога на президентських виборах Зеленського стала визначальною для України у 2019 році, вважає Сергій Руденко.  

Вартість житла у Німеччині зростає

У Німеччині стрімко зростають ціни на житло

У третьому кварталі вартість житла у Німеччині в середньому зросла майже на п'ять відсотків.  

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