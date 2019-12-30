Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео)

Новий 2020 рік принесе українцям чимало змін - найважливіші в огляді DW.
У новому році в Україні має відкритися ринок землі, стартує другий великий етап медичної реформи, пройде перепис населення, а всі російські школи мають перейти на українську мову. Не минеться і без штрафів - українців почнуть штрафувати за "євробляхи". Дивіться докладніше в сюжеті DW:
На саміті в "нормандському форматі" в Парижі Володимир Зеленський збирав компліменти - за свої зусилля у досягненні миру на Донбасі. Але як далеко президент України хоче і може в цьому піти? (13.12.2019)
Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях. (19.12.2019)
Петро Порошенко заявив, що бюджет на 2020 рік скасовує низку важливих для України реформ, розпочатих його командою. DW перевірила, чи справді новий бюджет згортає реформи? (21.11.2019)
За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін? (08.11.2019)