Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео)

Ціна миру: 2020 рік стане вирішальним для України і Зеленського

На саміті в "нормандському форматі" в Парижі Володимир Зеленський збирав компліменти - за свої зусилля у досягненні миру на Донбасі. Але як далеко президент України хоче і може в цьому піти? (13.12.2019)