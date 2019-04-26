Що думають про мовний закон на батьківщині Шевченка (відео)

У селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, схвалюють мовну політику в Україні. Проте є й такі, хто не вважає, що українській мові потрібен особливий захист, і не проти, якщо президент говоритиме російською.
За мовним законом, керівники країни мають вільно розмовляти українською мовою. "Односельці" Тараса Шевченка здебільшого це підтримують, проте готові погодитися і на російськомовного главу держави. Тим часом команда Володимира Зеленського, який переважно спілкується російською, вже заявили, що планують переглянути закон про мову.
Збільшення мовних квот у ЗМІ, іспит на знання української для кандидатів у президенти, контроль і штрафи. Новий закон про державну мову є суперечливим і в багатьох аспектах нетиповим для країни Європи. (25.04.2019)
Згідно з новим законом, ухваленим в Україні, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (25.04.2019)