Політика й суспільство

Що думають про мовний закон на батьківщині Шевченка (відео)

У селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, схвалюють мовну політику в Україні. Проте є й такі, хто не вважає, що українській мові потрібен особливий захист, і не проти, якщо президент говоритиме російською.

В Україні схвалили закон про державну мову

За мовним законом, керівники країни мають вільно розмовляти українською мовою. "Односельці" Тараса Шевченка здебільшого це підтримують, проте готові погодитися і на російськомовного главу держави. Тим часом команда Володимира Зеленського, який переважно спілкується російською, вже заявили, що планують переглянути закон про мову.

DW.COM

Аудіо й відео до теми