 Що думають про мовний закон на батьківщині Шевченка (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2019

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Політика й суспільство

Що думають про мовний закон на батьківщині Шевченка (відео)

У селі Моринці, де народився Тарас Шевченко, схвалюють мовну політику в Україні. Проте є й такі, хто не вважає, що українській мові потрібен особливий захист, і не проти, якщо президент говоритиме російською.

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В Україні схвалили закон про державну мову

За мовним законом, керівники країни мають вільно розмовляти українською мовою. "Односельці" Тараса Шевченка здебільшого це підтримують, проте готові погодитися і на російськомовного главу держави. Тим часом команда Володимира Зеленського, який переважно спілкується російською, вже заявили, що планують переглянути закон про мову. 

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Захист мови за новим законом: Україна робить ставку на контроль та штрафи

Збільшення мовних квот у ЗМІ, іспит на знання української для кандидатів у президенти, контроль і штрафи. Новий закон про державну мову є суперечливим і в багатьох аспектах нетиповим для країни Європи. (25.04.2019)  

Ухвалення закону про українську державну мову: що треба знати про зміну статусу російської в Україні

Згідно з новим законом, ухваленим в Україні, українська домінуватиме в публічному просторі. Захист мов нацменшин має бути врегульований окремим законом. (25.04.2019)  

Закон про державну мову: перемога над русифікацією чи розкол суспільства? (відео)

Перемога над русифікацією чи розкол суспільства? Як реагували на ухвалення закону про державну мову під стінами Верховної Ради - в сюжеті DW. (26.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Закон про державну мову: перемога над русифікацією чи розкол суспільства? (25.04.2019)  

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Symbolbild leere Sitze im Parlament Kiew Ukraine

Верховна Рада ухвалила закон про мову 25.04.2019

Загалом 278 українських народних депутатів підтримали в другому читанні законопроект про функціонування державної мови. Не підтримали цей законопроект 38 народних обранців.

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Докладно

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