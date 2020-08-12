Що відомо про затриманих у Білорусі українців

Українських правозахисників Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького вже майже добу шукають у Білорусі. Координатор та виконавчий директор благодійного фонду "Восток SOS" на одній із вулиць Мінська знімали на смартфон, як білоруські сили безпеки били одного з протестувальників, і були зрештою затримані самі. З вечора неділі, 9 серпня, у Білорусі тривають протести проти результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, вчергове переміг Олександр Лукашенко.

Інформації обмаль

Нині місцезнаходження українських чоловіків невідоме. "З родичами їм не дали зв'язатися, посольство України в Білорусі шукає їх там у слідчих ізоляторах, поки не знайшли. Намагаються знайти доступ до СІЗО КДБ, в лікарнях також немає. Білоруські правозахисники вже уклали договір з адвокатами, адвокати теж шукають їх за своїми процедурами", - розповіла DW членкиня правління організації "Восток SOS" Олександра Дворецька.

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За її словами, оскільки в Білорусі зараз велика кількість затриманих, є ймовірність, що українських правозахисників ще "не оформили" і інформація про них може з'явитися впродовж найближчих трьох днів. Однак Дворецька не виключає, їхнє затримання було запланованою операцією. На це, за її словами, вказує той факт, що квартиру білоруської правозахисниці Тетяни Ревяко, де зупинилися українці, білоруські правоохоронці теж обшукали. "Костянтин вказував адресу Тетяни під час перетину кордону. Вони в неї зупинилися. Під час обшуку у неї в квартирі вилучили особисті речі Костянтина та Євгена та самої Тетяни, ноутбук Костянтина та оргтехніку самої Ревяко", - пояснила членкиня правління організації "Восток SOS". Вона вказує на те, що під час перетину кордону Білорусі до хлопців не було жодних претензій, вони офіційно там перебували, не отримували акредитацію як ЗМІ, оскільки не є журналістами, а лише коментували для українських ЗМІ те, що бачили в Білорусії.

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Безпідставне затримання

Українська влада заявляє, що українських правозахисників затримали без будь-яких законних підстав і вимагає негайно звільнити чоловіків. "За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях або масових акціях, не мали при собі заборонених предметів або матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно для отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, і для коментування останніх подій в Мінську для українських засобів масової інформації", - заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Тим часом міністерство закордонних справ України, за словами міністра Дмитра Кулеби, направило білоруським колегам дві ноти протесту.

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Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв як позаштатні журналісти тривалий час готували матеріали для українського медіаресурсу "Громадське". І цього разу під час поїздки до Мінська як правозахисної спостережної місії, як повідомляє Олександра Дворецька, редакція "Громадського" попросила правозахисників прокоментувати побачене у Білорусі. "Ми запевняємо, що ані Євген Васильєв, ані Костянтин Рєуцький не готували і ніколи не були причетні до жодних заворушень ані в Білорусі, ані в будь-якій іншій країні. Закликаємо владу Білорусі звільнити їх та повернути в Україну", - йдеться у заяві редакції "Громадського".

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Правозахисники на протестах - нормальна практика

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук зауважує, що правозахисні спостережні місії є нормальною практикою, особливо під час протестних акцій. Їхня мета - мати об'єктивну картину дотримання прав людини в країні, де такі акції протесту відбуваються. "Ми також під час Майдану приймали правозахисні місії з інших країн, і це дуже допомагало. Тому що коли трапляється сконцентрована кількість правопорушень, то складно охопити одними руками все. І така міжнародна присутність і солідарна допомога людей, які вміють документувати порушення, знають стандарти прав людини, вміють систематизувати все і передати міжнародним організаціям - вона дуже важлива", - каже Олександра Матвійчук DW.

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Українські правозахисні та громадські організації у відкритій заяві вимагають від білоруської влади негайно та безумовно звільнити громадян України. "Враховуючи зафіксовані факти масштабних порушень прав людини, які відбуваються в Білорусі протягом останніх днів, очевидне непропорційне і незаконне застосування сили з боку правоохоронців, ми глибоко занепокоєні долею наших колег, збереженням їхнього здоров'я та життя", - йдеться у заяві правозахисників, яку підписали більше двадцяти організацій.

Колеги хочуть допомогти

Вони просять уряди країн Європейського Союзу, Швейцарії, США, Канади, Великобританії та Норвегії вимагати від Білорусі припинити свавільні позбавлення волі громадян України, зокрема Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Крім того, правозахисники вимагають посилити санкції проти посадових осіб, які причетні до політично мотивованих переслідувань громадян Білорусі та України, міжнародних журналістів та грубого порушення свободи мирних зібрань, свободи слова та свободи об’єднань і асоціацій.

Крім Васильєва і Рєуцького, відомо про ще двох затриманих українців у Білорусії, повідомили в четвер у МЗС України. Ідеться про Оксану Альошину, про яку нічого не відомо, та чоловіка, ім'я якого МЗС не розголошує. Він зараз, за даними пресслужби МЗС, перебуває у СІЗО Бреста. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від білоруської сторони якнайшвидше повернути затриманих громадян додому. Вона звернулася до голови Комісії з прав людини білоруського парламенту Андрія Наумовича з проханням "забезпечити належний правовий захист" затриманим українцям. Крім того, Денісова попросила Верховну комісарку ООН із прав людини Мішель Бачелет, президента МКЧХ Петера Маурера, голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації посприяти в наданні такого захисту. "Водночас приєднуюсь до закликів міністерства закордонних справ України та прошу громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі", - відзначила Денісова.