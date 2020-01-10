Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: фотогалерея

Унаслідок падіння літака МАУ поблизу Тегерана 8 січня загинули всі 176 людей на борту. США та Канада заявили, що мають докази збиття лайнера іранськими силами ППО. Факти й відкриті питання - у фотогалереї DW.
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