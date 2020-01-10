Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: фотогалерея

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

Серед пасажирів - десятки дітей

Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.