 Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не ″тримають″ до виборів? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.03.2019

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Економіка

Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не "тримають" до виборів? (відео)

Перед виборами "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко зміцнилася, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ. Але Нацбанк запевняє, що ніхто курс "спеціально не утримує". Чи справді це так?

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Очікувати суттєвих "гривнепадів" попри те, що гривня останніми днями різко "просіла", найближчим часом не варто, вважають експерти. Але припускають: результат виборів може призвести до переміщення капіталу, що потягне за собою і зміну курсу гривні. Восени ж, як і в попередні роки, гривня традиційно буде слабшати і середній курс долара за 2019 рік очікується приблизно на рівні 29 гривень.

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