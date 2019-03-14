Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не "тримають" до виборів? (відео)

Очікувати суттєвих "гривнепадів" попри те, що гривня останніми днями різко "просіла", найближчим часом не варто, вважають експерти. Але припускають: результат виборів може призвести до переміщення капіталу, що потягне за собою і зміну курсу гривні. Восени ж, як і в попередні роки, гривня традиційно буде слабшати і середній курс долара за 2019 рік очікується приблизно на рівні 29 гривень.