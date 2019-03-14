Що відбувається з гривнею і чи справді її курс не "тримають" до виборів? (відео)

Перед виборами "вкидається" багато грошей, тому гривня стрімко зміцнилася, хоча останніми днями знову "просіла". Про це пишуть у деяких ЗМІ. Але Нацбанк запевняє, що ніхто курс "спеціально не утримує". Чи справді це так?
Очікувати суттєвих "гривнепадів" попри те, що гривня останніми днями різко "просіла", найближчим часом не варто, вважають експерти. Але припускають: результат виборів може призвести до переміщення капіталу, що потягне за собою і зміну курсу гривні. Восени ж, як і в попередні роки, гривня традиційно буде слабшати і середній курс долара за 2019 рік очікується приблизно на рівні 29 гривень.
Чотири роки тому НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні. Після першого шоку ситуація стабілізувалась, і з кінця 2015-го курс гривні коливається лише незначним чином. Що нині відбувається з гривнею - в матеріалі DW. (12.02.2019)
Українська гривня дешевшає. Поки що зниження курсу валюти спричинене сезонними факторами, але без траншу МВФ на гривню чекає падіння, попереджають експерти. (15.08.2018)