Що буде, якщо Анґела Меркель захворіє?

Анґела Меркель (Angela Merkel) - на карантині! Але для німців це не причина перейматися, адже Німеччина не залишилася без керівництва. У цьому нічого би не змінилося, навіть якщо канцлерка таки заразилася коронавірусом. Якщо здоров’я дозволятиме, вона все одно зможе виконувати свої обв’язки. Якщо ж вона таки серйозно захворіє, уряд все одно буде дієздатним.

У 69-й статті Основного закону є таке положення: "Федеральний канцлер призначає одного з міністрів своїм заступником". На даний момент заступником Меркель в уряді є міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Соціал-демократ Шольц виконує обов’язки глави уряду і тоді, коли канцлерка цілком здорова, але відсутня в Берліні - коли вона у відпустці або у закордонному відрядженні. У таких випадках віцеканцлер веде засідання уряду, які зазвичай проходять по середах.

Заступник Меркель: міністр фінансів Олаф Шольц

"Віцеканцлер" - термін неофіційний, який не згадується в Основному законі. Однак у Німеччині таке формулювання вже вкоренилося. Мається на увазі міністр, якого глава уряду призначив своїм заступником. Теоретично Анґела Меркель могла би призначити своїм заступником й свого однопартійця, або ж члена "сестринської" партії Християнсько-соціальний союз. Однак на практиці віцеканцлером прийнято призначати представника другої за кількістю депутатів урядової фракції у Бундестазі. Такою наразі є фракція Соціал-демократичної партії, членом якої є Олаф Шольц.

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У восьмому параграфі регламенту федерального уряду зазначено, що заступник канцлерки може за потреби виконувати обов'язки глави уряду і впродовж тривалого періоду. Це було би актуальним, якщо канцлерка була би не в змозі виконувати свої обов'язки". Тоді їх би "в усіх сферах відповідальності" міг би перебрати на себе заступник. При цьому Меркель могла би "на свій розсуд конкретизувати" обсяг повноважень заступника.

Заступники є в усіх членів уряду

Уряд не стане недієздатним і в тому разі, якщо захворіють і канцлерка, і її заступник. Регламент уряду передбачає заступників для всіх членів кабінету міністрів. Обов’язки Олафа Шольца в разі його хвороби перебрав би на себе міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

У новітній історії Німеччини досі жодного разу не було такої ситуації, щоби глава уряду тривалий час був недієздатним.