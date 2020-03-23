 Що буде, якщо Анґела Меркель захворіє? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Що буде, якщо Анґела Меркель захворіє?

Німецька канцлерка перебуває на домашньому карантині, оскільки контактувала з інфікованим лікарем. Однак обов’язки глави уряду вона виконує і надалі. На випадок хвороби існує „План Б“.

Анґела Меркель найближчим часом спілкуватиметься переважно через відеозв´язок

Анґела Меркель найближчим часом спілкуватиметься переважно через відеозв´язок

Анґела Меркель (Angela Merkel) - на карантині! Але для німців це не причина перейматися, адже Німеччина не залишилася без керівництва. У цьому нічого би не змінилося, навіть якщо канцлерка таки заразилася коронавірусом. Якщо здоров’я дозволятиме, вона все одно зможе виконувати свої обв’язки. Якщо ж вона таки серйозно захворіє, уряд все одно буде дієздатним.

У 69-й статті Основного закону є таке положення: "Федеральний канцлер призначає одного з міністрів своїм заступником". На даний момент заступником Меркель в уряді є міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Соціал-демократ Шольц виконує обов’язки глави уряду і тоді, коли канцлерка цілком здорова, але відсутня в Берліні - коли вона у відпустці або у закордонному відрядженні. У таких випадках віцеканцлер веде засідання уряду, які зазвичай проходять по середах.

Заступник Меркель: міністр фінансів Олаф Шольц

"Віцеканцлер" - термін неофіційний, який не згадується в Основному законі. Однак у Німеччині таке формулювання вже вкоренилося. Мається на увазі міністр, якого глава уряду призначив своїм заступником. Теоретично Анґела Меркель могла би призначити своїм заступником й свого однопартійця, або ж члена "сестринської" партії Християнсько-соціальний союз. Однак на практиці віцеканцлером прийнято призначати представника другої за кількістю депутатів урядової фракції у Бундестазі. Такою наразі є фракція Соціал-демократичної партії, членом якої є Олаф Шольц.

Читайте також: Коментар: Повсюдна ізоляція - єдиний спосіб перемогти епідемію коронавірусу

У восьмому параграфі регламенту федерального уряду зазначено, що заступник канцлерки може за потреби виконувати обов'язки глави уряду і впродовж тривалого періоду. Це було би актуальним, якщо канцлерка була би не в змозі виконувати свої обов'язки". Тоді їх би "в усіх сферах відповідальності" міг би перебрати на себе заступник. При цьому Меркель могла би "на свій розсуд конкретизувати" обсяг повноважень заступника. 

Заступники є в усіх членів уряду

Уряд не стане недієздатним і в тому разі, якщо захворіють і канцлерка, і її заступник. Регламент уряду передбачає заступників для всіх членів кабінету міністрів. Обов’язки Олафа Шольца в разі його хвороби перебрав би на себе міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier).

У новітній історії Німеччини досі жодного разу не було такої ситуації, щоби глава уряду тривалий час був недієздатним.

Дивитись відео 02:45

Анґела Меркель про коронавірус: Зараз дистанція - прояв турботи (20.03.2020)

DW.COM

Коментар: Канцлерка Меркель, коронавірусна революція й ми

У своєму першому екстреному телезверненні на посаді канцлерки Анґела Меркель назвала пандемію коронавірусу найбільшим викликом з часів Другої світової війни. І у цьому вона зовсім не перебільшує, вважає Мартін Муно. (19.03.2020)  

Також за темою

Coronavirus In Ukraine

Коронавірус: в Україні зафіксовано вже 73 випадки COVID-19 23.03.2020

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, в Україні коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувалося вже щонайменше 73 людини.

Deutschland Corona-Krise | Jugendliche draußen

Залишайся вдома: знаменитості закликають німців не дати шанс коронавірусу 23.03.2020

Влада Німеччини очікує, що жителі країни зведуть до абсолютного мінімуму соціальні контакти. Низка політиків і знаменитостей закликає співгромадян проявити розсудливість і максимально обмежити соціальні контакти.

Olfert Landt, Geschäftsführer von TIB Molbiol

Тести на коронавірус: виробництво в Німеччині повним ходом 23.03.2020

Одна маленька берлінська фірма, яка працює у сфері біотехнологій, спільно з лікарями "Шаріте" спостерігала за початком епідемії у Китаї. Тепер компанія переорієнтувалася на виробництво тестів на коронавірус.

Реклама

Докладно

Дезінфекція класу в Турині

Коронавірус в Італії: як вчать дітей - "Європа у фокусі"

Україна: туризм на руїнах Чорнобиля. Росія: свячена вода проти коронавірусу. Чехія: робота мрії під землею.  

Ольферт Ландт у бюро своєї фірми TIB Molbiol

Тести на коронавірус: Виробництво повним ходом

Як одна берлінська фірма переорієнтувалася на виробництво тестів на коронавірус.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  