Шість опозиційних партій Польщі об'єдналися для протистояння ПіС

У Польщі шість опозиційних партій об'єднались в єдиний виборчий альянс під назвою "Європейська коаліція", повідомив у неділю, 24 лютого, телеканал TVN24. Вони прагнуть скласти конкуренцію правлячій націонал-консервативній партії "Право і справедливість" (ПіС) на травневих виборах до Європарламенту. Також блок з шести партій має намір спільно виступити під час президентських та парламентських виборів у Польщі наступного року.

Метою альянсу є захист Польщі від антиєвропейських сил, які послаблюють позицію країни в Європейському Союзі, заявив голова партії "Громадянська платформа" Гжегож Схетина. Разом з цією партією до альянсу також увійшли ліберальна партія "Сучасна", Союз демократичних лівих сил (SLD), "Польська Селянська Партія", Зелені та центристська партія "Зараз!".

Напередодні, 23 лютого, ПіС оголосила про додаткові соціальні виплати для населення, зокрема молоді та пенсіонерам. Лідер партії Ярослав Качинський наголосив, що Польща має належати усім людям, а не лише еліті, передає агенція dpa.

"Право і справедливість" отримала більшість місць на виборах в Сенат та Сейм у 2015 році. Критики закидають їй підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя.