 Шість країн ЄС готові прийняти 147 біженців з судна Open Arms | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

Шість країн ЄС готові прийняти 147 біженців з судна Open Arms

На тлі політичної кризи в Італії шість європейських країн заявили про готовність прийняти біженців з судна Open Arms. Голова італійського МВС Маттео Сальвіні виступає проти дозволу біженцям зійти на італійський берег.

Судно Open Arms поблизу берегів італійського острова Лампедуза

Судно Open Arms поблизу берегів італійського острова Лампедуза

Шість європейських країн заявили про свою готовність прийняти шукачів притулку з судна Open Arms, якому напередодні дозволили зайти у територіальні води Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив про це у листі, що він написав міністру внутрішніх справ Маттео Сальвіні та опублікував у четвер, 15 серпня, на своїй сторінці у Facebook.

За словами Конте, Франція, Німеччина, Румунія, Португалія, Іспанія та Люксембург заявили про готовність прийняти 147 біженців, яких у Середземному морі врятувало судно Open Arms. Зараз воно перебуває неподалік італійського острова Лампедуза, однак досі не отримало дозволу зайти в його порт.

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Напередодні адміністративний суд у Римі дозволив судну Open Arms з врятованими у Середземному морі біженцями на борту увійти в територіальні води Італії. Відповідне рішення суд ухвалив за позовом організації Proactiva Open Arms.

Міністр Сальвіні, відомий своєю ворожою до біженців та їхніх рятувальників позицією, повідомив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. На початку серпня Сальвіні видав наказ, що забороняв судну Open Arms входження в італійські територіальні води з метою "захистку громадського порядку". Невиконання цього наказу загрожувало організації штрафом до 1 мільйона єврота конфіскацією судна, зазначає інформагенція AFP.

Урядова криза в Італії

Події навколо судна з біженцями відбуваються та тлі урядової кризи в країні. Прем'єр Конте скористався приводом, закинувши Сальвіні нав'язливу увагу до питання міграції та спрощення цієї теми до формули "закритих гаваней". На думку прем'єра, голова МВС робить це з метою збільшення власної політичної підтримки. "Якщо ми дійсно хочемо захистити наші "національні інтереси", ми не можемо обмежуватися лише тим, щоб відстоювати позицію абсолютної непримиренності", - зазначив Конте.

Політична криза в Італії загострилася минулого тижня. 9 серпня очолювана Сальвіні правопопулістська партія "Ліга", що входила до урядової коаліції, ініціювала голосування в парламенті щодо недовіри уряду Джузеппе Конте та виступила з вимогою дострокових виборів. Утім, сенат Італії досі не визначився із датою голосування з цього питання. Очікується, що Конте зробить доповідь щодо урядової кризи під час наступної сесії сенату 20 серпня, після чого й може відбутися відповідне голосування.

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