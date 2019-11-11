Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану

Норвегія та п'ять країн-членів ЄС (Бельгія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція) в п'ятницю, 30 листопада, приєдналися до платіжного механізму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США.

Великобританія, Німеччина та Франція, які створили цей механізм у січні 2019 року, привітали це рішення шести європейських країн. "Як засновники інструменту розрахунків з Іраном (INSTEX), Франція, Німеччина та Сполучене Королівство гаряче вітають рішення урядів Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції приєднатися до INSTEX як акціонерів", - йдеться в спільній заяві трьох країн.

INSTEX, який базується в Парижі, діє як кліринговий центр, який дозволяє Ірану й надалі продавати нафту та імпортувати інші продукти чи послуги.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у травні 2018 року оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном та запровадив проти цієї країни санкції. Тегеран, у свою чергу, почав відмовлятися від своїх зобов'язань за угодою.