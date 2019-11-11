Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану

Норвегія та п'ять країн-членів ЄС (Бельгія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція) в п'ятницю, 30 листопада, приєдналися до платіжного механізму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США.
Великобританія, Німеччина та Франція, які створили цей механізм у січні 2019 року, привітали це рішення шести європейських країн. "Як засновники інструменту розрахунків з Іраном (INSTEX), Франція, Німеччина та Сполучене Королівство гаряче вітають рішення урядів Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції приєднатися до INSTEX як акціонерів", - йдеться в спільній заяві трьох країн.
INSTEX, який базується в Парижі, діє як кліринговий центр, який дозволяє Ірану й надалі продавати нафту та імпортувати інші продукти чи послуги.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у травні 2018 року оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном та запровадив проти цієї країни санкції. Тегеран, у свою чергу, почав відмовлятися від своїх зобов'язань за угодою.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк