 Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

Шість країн Європи приєдналися до механізму для уникнення санкцій США проти Ірану

Шість європейських країн приєдналися до механізму INSTEX, який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США. Великобританія, Німеччина та Франція привітали цей крок.

Шість європейських країн приєдналися до механізму INSTEX

Норвегія та п'ять країн-членів ЄС (Бельгія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція) в п'ятницю, 30 листопада, приєдналися до платіжного механізму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США.

DW.COM

Президент Ірану Хасан Роухані оголосив про нове скорочення зобов'язань своєї країни за ядерною угодою. За словами Роухані, Іран повернеться до її повноцінного виконання лише після скасування накладених на країну санкцій. (05.11.2019)

Перші транзакції за фінансовим механізмом Instex між Іраном та ЄС для обходу санкцій США вже здійснені. Наразі його використовують тільки для гуманітарних потреб. (29.06.2019)

Великобританія, Німеччина та Франція, які створили цей механізм у січні 2019 року, привітали це рішення шести європейських країн. "Як засновники інструменту розрахунків з Іраном (INSTEX), Франція, Німеччина та Сполучене Королівство гаряче вітають рішення урядів Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції приєднатися до INSTEX як акціонерів", - йдеться в спільній заяві трьох країн.

INSTEX, який базується в Парижі, діє як кліринговий центр, який дозволяє Ірану й надалі продавати нафту та імпортувати інші продукти чи послуги.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у травні 2018 року оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном та запровадив проти цієї країни санкції. Тегеран, у свою чергу, почав відмовлятися від своїх зобов'язань за угодою.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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