 Шість запитань щодо загострення в північній Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

Шість запитань щодо загострення в північній Сирії

Чи призведе загострення на півночі Сирії до прямого зіткнення між Росією та Туреччиною? Головні питання та відповіді щодо конфлікту інтересів у регіоні.

Турецький військовий конвой у північній Сирії

Турецький військовий конвой у північній Сирії

Чому Ердоган вимагає підтримки НАТО?

Як член НАТО Туреччина може вимагати застосування принципу колективної оборони, закріпленого у статті 5 Північноатлантичного договору. Анкара вже звернулася до НАТО по допомогу, посилаючись на статтю 4 цієї угоди, яка передбачає, що сторону консультують одна одну, "якщо, на думку однієї з них, є загроза порушення принципу недоторканності території, політичної незалежності чи безпека однієї з них". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував і під час екстреної наради став на бік Туреччини. Він засудив напади Росії і Сирії на провінцію Ідліб і висунув до обох країн вимогу дотримуватися норм міжнародного права.

Де пролягає лінія конфлікту між Анкарою та Москвою?

Ескалація між Росією та Туреччиною на півночі Сирії триває вже кілька місяців. Москва підтримує сирійські урядові війська, які здійснюють масовані авіаудари по провінції Ідліб, щоб захопити останній оплот сирійських повстанців. Туреччина ж натомість ворогує з режимом президента Сирії Башара Асада і надає підтримку опозиційним повстанцям. Нещодавній авіаудар по турецьких війскових загострив конфлікт ще більше. У РФ порівнюють цю ситуацію з тою, що сталася восени 2015 року, коли турецькі винищувачі обстріляли російський бомбардувальник.

DW.COM

Нинішня ескалація в сирійській провінції Ідліб, де загинуло понад 30 турецьких військових, загрожує перерости в повномасштабну війну, попереджають у ЄС. Ситуацію прокоментувало й міністерство закордонних справ України. (28.02.2020)

Замість того, щоб захищати мирне населення, військові сирійського уряду та Росії завдають удари по лікарнях та школах в Ідлібі, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. (27.02.2020)

Як реагує Росія?

Москва покладає відповідальність за ескалацію на Анкару. Згідно з позицією російського міністерства оборони, загиблі під час авіанальоту турецькі військові не мали перебувати на тій території. Анкара, на переконання Москви, не дотрималась домовленостей, досягнутих у Сочі, і не забезпечила чітке розмежування між помірними опозиційними силами та "терористами" в Ідлібі. Видання "Росія в глобальній політиці" на своїй сторінці у Facebook зазначило, що турецький президент "максимально підняв ставки" і "при цьому заганяв Москву в кут, перевіряючи на міцність її надійність як союзника Дамаска".

Чи ймовірна подальша ескалація?

Незважаючи на конфлікт інтересів, Туреччина і Росія є дуже тісними партнерами на економічному рівні. Найважливіший проєкт - газогін "Турецький потік" - запущений у середині січня. Військове співробітництво також є потужним: наразившись на незгоду партнерів по НАТО, Туреччина у 2019 році вирішила забезпечувати свою безпеку російськими зенітно-ракетними комплексами С-400. Крім того, Туреччина залежна від масового туризму росіян. У 2015 році Москва заборонила певним категоріям своїх громадян виїзд, що вдарило по турецькій туристичній галузі.

Чи можливе дипломатичне вирішення конфлікту?

Залагодження ситуації шляхом переговорів малоперспективне. За словами експерта Івана Стародубцева з Російської ради з міжнародних справ, Москва не зацікавлена в чотиристоронньому саміті в Стамбулі, в якому мають взяти участь Реджеп Таїп Ердоган, Володимир Путін, Анґела Меркель та Еммануель Макрон. Російська влада робить ставку на насильство. З огляду на це Росія візьме участь у переговорах в "стамбульському квартеті", якщо "на полях боїв за Ідліб буде досягнуто значного успіху", сказав Стародубцев.

Чи очікується нова хвиля біженців? 

За даними ООН, з початку грудня з Ідлібу вимушені були тікати щонаймеше 900 тисяч людей. Ця масова хвиля біженців є головною причиною засудження Туреччиною воєнної операції сирійського уряду. Туреччина вже прийняла 3,6 мільйона біженців з Сирії. Якщо тиск зростатиме, потік біженців до Туреччини може ще збільшитися. Анкара побоюється, що серед біженців, які потребують прихистку, до Туреччини зайдуть і терористи-ісламісти. "Перш ніж ми відкриємо кордон, ми зважимо всі ризики, аби серед людей не опинились джихадисти", - заявило міністерство внутрішніх справ Туреччини.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


DW.COM

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

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Докладно

Загострення в Ідлібі

Загострення в Ідлібі (фотогалерея)

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття.  

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