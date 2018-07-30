Шукачів притулку у ФРН відвідують фальшиві представники BAMF

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) у понеділок, 30 липня, заявило, що невідомі особи відвідують і опитують шукачів притулку в Німеччині від імені цього відомства. "У нещодавньому минулому неодноразово деякі особи видавали себе за співробітників федерального відомства і просили про розмову, у якій вони інтенсивно допитували шукачів притулку", - йдеться на інтернет-сторінці підрозділу відомства у Нюрнберзі. Першими ж про ці випадки повідомили видання Rheinpfalz та Spiegel Online.

Конкретна кількість випадків і їхні наслідки залишаються невідомими. Речниця відомства повідомила про такі випадки наприкінці травня у землях Райнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг та Берлін. У BAMF наголошують, що їхні співробітники ніколи не приходять до шукачів притулку додому особисто.

Нагадаємо, в квітні BAMF опинилося у центрі скандалу. Стало відомо, що одну з керівних чиновниць бременського відділення відомства підозрюють у задоволенні понад 1200 клопотань про притулок без достатніх правових підстав у 2013-2016 роках. Разом з нею у справі проходять ще п'ятеро чиновників та перекладач. На початку червня у внутрішньому звіті BAMF щодо розслідування афери з неправомірним наданням притулку повідомлялося, що в електронній системі документообігу BAMF виявлено діру, яка уможливлює махінації. Теоретично, тисячі чиновників установи могли би за бажанням змінювати дані, внесені щодо клопотань про надання притулку.