Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

У Німеччині карають порушників правил дорожнього руху грошовими штрафами та штрафними балами, а також залежно від серйозності порушення можуть тимчасово заборонити керувати авто або позбавити водійських прав. Коли накопичується 8 балів, водійські права вилучаються. Тоді доведеться робити нові, а це дорого і складно, особливо якщо відправлять на проходження медично-психологічного обстеження, яке в народі називають "тестом для ідіотів". Разом із сеансами у психолога та іншими витратами загальна вартість може перевищити тисячу євро.



