Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?
Покарання за перевищення на понад 60 км/год у межах населених пунктів - 680 євро штрафу, 2 штрафні бали та позбавлення прав на 3 місяці
У Німеччині карають порушників правил дорожнього руху грошовими штрафами та штрафними балами, а також залежно від серйозності порушення можуть тимчасово заборонити керувати авто або позбавити водійських прав. Коли накопичується 8 балів, водійські права вилучаються. Тоді доведеться робити нові, а це дорого і складно, особливо якщо відправлять на проходження медично-психологічного обстеження, яке в народі називають "тестом для ідіотів". Разом із сеансами у психолога та іншими витратами загальна вартість може перевищити тисячу євро.
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