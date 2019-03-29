 Штампа ″Вибув″ на президентських виборах не буде - ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

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Новини

Штампа "Вибув" на президентських виборах не буде - ЦВК

У ЦВК застерігають від внесення будь-яких змін до виборчих бюлетенів на виборах президента України й погрожують грошовими штрафами.

Вибори в Україні

Центральна виборча комісія повідомила про заборону використання штампа "Вибув" і застерегла від внесення будь-яких змін до виборчих бюлетенів на виборах президента України 31 березня 2019 року. Відповідне повідомлення оприлюднено в п'ятницю, 29 березня, на сайті відомства.

"Внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув" без рішення Центральної виборчої комісії забороняється", - зазначається на сайті ЦВК. Водночас у відомстві попередили, що згідно з законодавством, "особи, винні в протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом".

Крім того, Центрвиборчком ухвалює рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду президента України в разі звернення кандидата із письмовою заявою про відмову від балотування в будь-який час після його реєстрації, але не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, наголошують у відомстві.

Таке роз'яснення ЦВК зробила у відповідь на повідомлення ЗМІ про ухвалення рішення щодо скасування реєстрації окремих кандидатів на посаду президента України на чергових виборах глави держави.

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