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"Штазі" (міністерство державної безпеки НДР)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "штазі".

Штазі - скорочена назва міністерства державної безпеки НДР. У Східній Німеччині штазі виконувала роль спецслужби й карального апарату. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.

Архів "штазі" закривається - що буде з досьє на громадян НДР? (18.06.2021) 18.06.2021

У Німеччині припиняє роботу відомство з вивчення архівів спецслужби Німецької Демократичної Республіки - "штазі". За 30 років архів опрацював понад 7 мільйонів запитів від приватних осіб та журналістів.

Кінець епохи: документи штазі часів НДР відправляються в архів

Кінець епохи: документи "штазі" часів НДР відправляються в архів 26.03.2021

Відомство з архівів "штазі" - це спадщина мирної революції в НДР. Тепер воно припинить існування, але можливість вивчення документів "штазі" не зникне.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини (фотогалерея) 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини

Берлін до і після возз'єднання Німеччини 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.

30 років возз'єднання Німеччини: Берлін до і після падіння Муру (02.10.2020) 02.10.2020

Берлін став символом розділеної муром Німеччини, головною сценою "холодної війни" та возз'єднання. Запрошуємо на екскурсію Берліном - тодішнім і нинішнім!

Як східні німці штурмували штаб-квартиру штазі у Берліні

Як східні німці штурмували штаб-квартиру "штазі" у Берліні 15.01.2020

30 років тому, 15 січня 1990 року, мирні демонстранти увірвалися в штаб-квартиру "штазі" в Східному Берліні. Так вдалося запобігти знищенню архівів спецслужб колишньої НДР.
Тінь минулого. Одна з найбільших газет Берліна в руках ексстукача штазі

Тінь минулого. Одна з найбільших газет Берліна в руках ексстукача "штазі" 22.11.2019

Німецьку столицю сколихнув скандал. Як з'ясувалося, новий власник однієї з найбільших берлінських газет Berliner Zeitung свого часу неофіційно шпигував для сумнозвісної "штазі" - східнонімецького аналога КДБ.

Таємниці "штазі": як волонтери рятують зіпсовані секретні документи НДР (05.11.2019) 05.11.2019

У Німеччині команда з 10 волонтерів донині збирає докупи зіпсовані документи колишнього міністерства держбезпеки НДР - "штазі". Вони бувально по клаптиках збирають цілу історію через 30 років після возз'єднання Німеччини.

Документи штазі передадуть до Федерального архіву Німеччини

Документи "штазі" передадуть до Федерального архіву Німеччини 27.09.2019

Бундестаг схвалив передачу файлів "штазі" до Федерального архіву Німеччини. Це рішення допоможе залучити фінанси для оцифрування документів у майбутньому. Доступ до них залишиться можливим, запевнили в архіві.
30 років з часу падіння Берлінського муру: Час настав

30 років з часу падіння Берлінського муру: "Час настав" 13.09.2019

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини.

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео) 05.08.2019

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі".

Уроки найбільшої екологічної катастрофи в Іспанії - "Європа у фокусі" (05.08.2019) 05.08.2019

Об'єднання Німеччини після падіння Берлінського муру: чому це було так складно. Хорватські активісти допомагають шукачам притулку. Музична техносцена бореться за свободу в консервативній Грузії. Наслідки кліматичних змін: бельгійські ігристі вина стали найкращими у світі.
Німецьку кінопремію Лола здобув фільм про музиканта-інформатора штазі

Німецьку кінопремію "Лола" здобув фільм про музиканта-інформатора "штазі" 04.05.2019

Драма Андреаса Дрезена про музиканта і інформатора "штазі" Ґергарда Ґундерманна була номінована на Німецьку кінопремію в десяти категоріях і отримала призи в шести з них.
Досьє штазі: понад 42 тисячі запитів на перегляд за 2018 рік

Досьє "штазі": понад 42 тисячі запитів на перегляд за 2018 рік 23.12.2018

Інтерес німців до архівів "штазі" не знижується від часів падіння Берлінського муру. Загалом архіваріуси отримали понад 3 мільйони запитів на доступ до документів.
ЗМІ: Володимир Путін у НДР мав посвідчення штазі

ЗМІ: Володимир Путін у НДР мав посвідчення "штазі" 11.12.2018

Президент Росії Володимир Путін мав посвідчення східнонімецького міністерства державної безпеки. Документ знайшли в архіві "штазі" в Дрездені.

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