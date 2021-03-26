Кінець епохи: документи "штазі" часів НДР відправляються в архів

Відомство з архівів "штазі" - це спадщина мирної революції в НДР. Тепер воно припинить існування, але можливість вивчення документів "штазі" не зникне.
Це гігантське число вражає уяву: з 1991 року було подано 7 353 885 запитів на доступ до документів міністерства державної безпеки (МДБ) колишньої НДР. Майже половина (46 відсотків) з них надійшла від людей, які хотіли з'ясувати, що про них особисто знала таємна поліція Східної Німеччини, відома як "штазі". Звіти інформаторів за 40 років існування НДР заповнили 111 кілометрів полиць з архівними папками.
Під час мирної революції 1989-1990 років борці за громадянські права НДР запобігли знищенню цієї спадщини "штазі". Саме завдяки їхній діяльності - і попри серйозні сумніви з боку Заходу - ці досьє були відкриті громадськості. Для цього в об'єднаній Німеччині була створена посада федерального уповноваженого уряду ФРН з роботи з архівами МДБ колишньої НДР. Неофіційно прийнято говорити про відомство з вивчення архівів "штазі".
Минулого тижня його глава Роланд Ян (Roland Jahn) представив свій останній, 15-й і заключний "звіт про діяльність", що знаменує кінець цілої епохи. Справа в тому, що відомство з архівів "штазі" на початку літа припинить існування, а документи, що зберігаються в ньому, перейдуть до Федерального архіву.
Згідно зі статистикою, яку представив третій і останній уповноважений уряду ФРН з архівів "штазі", в 2020 році було подано 23 686 первинних заявок на ознайомлення з документами, що істотно менше, ніж роком раніше (35 554). Однак порівняно високий показник 2019 року, можливо, був пов'язаний з ювілеєм - 30-річчям падіння Берлінського муру. Такий же сплеск спостерігався і в 25-ту річницю падіння муру. Очевидно, що велика увага, яку приділяють цій історичній події ЗМІ, викликає у багатьох людей прагнення більш інтенсивно вивчати своє власне минуле.
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У багатьох людей, перш за все з НДР, спогади про "штазі" пов'язані з болючими емоціями. "Комусь потрібен тривалий час, щоб розібратися з подіями власного життя", - вважає Роланд Ян. За його словами, 20 відсотків заявок подано родичами вже померлих людей, які хочуть краще зрозуміти життя своїх батьків, бабусь і дідусів в розділеній Німеччині.
При цьому тема "штазі" цікавить далеко не лише жителів колишньої НДР. Це підтверджує те, що понад 400 тисяч запитів (тобто понад 12 відсотків) надійшли із західнонімецьких федеральних земель, і ще близько 21 тисячі - з-за кордону, від жителів приблизно 100 країн. Можна тільки припускати, що минуле цих людей було пов'язано з НДР, адже багато східних німців змогли перебратися в Західну Німеччину або емігрувати.
Відомство з архівів "штазі" послужило прикладом для багатьох країн Східної Європи, а також Латинської Америки і Близького Сходу, у вирішенні питань, пов'язаних з їхніми власними диктатурами. Завдяки відкриттю документів злочинці можуть бути виявлені і притягнуті до кримінальної відповідальності. А жертви, якщо пощастить, знаходять докази того, як з політичних причин ставилися перепони їхній кар'єрі. На підставі цього може йтися і про відшкодування шкоди - принаймні, фінансової.
Ситуація не зміниться й після інтеграції цього унікального закладу в Федеральний архів: попри те, що відомство втратить незалежність, документи залишаться доступними як для жертв сваволі НДР, так і для вчених та журналістів. До 2030 року також можна буде перевіряти біографії держслужбовців на предмет можливої співпраці зі "штазі".
Сенсаційні викриття зв'язків зі "штазі" зараз рідкісні. Переважно вони гриміли в перші 10 років діяльності відомства, яким тоді керував борець за громадянські права в НДР Йоахім Ґаук (Joachim Gauck), котрий з 2012 по 2017 роки обіймав посаду президента ФРН. На зламі тисячоліть майбутнього федерального президента змінила на цій посаді Маріанне Біртлер (Marianne Birthler), яка також була активісткою східнонімецької опозиції. Так само як і Роланд Ян, федеральний уповноважений з 2011 року, який проти своєї волі був у 1983 році позбавлений громадянства НДР і депортований на Захід.
Тим часом у того факту, що відомство з вивчення архівів "штазі" тепер інтегрується в Федеральний архів, є і критики. Колишній прессекретар відомства, історик Крістіан Боос (Christian Booß) вважає це помилкою. "Дослідження "штазі" на цьому фактично закінчилося", - стверджує він у розмові з DW. Серйозний недогляд Боос бачить у тому, що комп'ютерне відновлення первинних паперів "штазі" "де-факто померло" і відповідне завдання Бундестагу не було виконано.
Роланд Ян, хоча і бачить ситуацію по-іншому і сподівається, що дослідницька діяльність триватиме, також визнає наявність технічних проблем.
Боос очолює "Громадянськтй комітет 15 січня", названий так за датою, коли в 1990 році мирні демонстранти штурмували штаб-квартиру "штазі" в Східному Берліні, запобігши знищенню архіву держбезпеки. Своєю метою це об'єднання бачить збереження колишньої штаб-квартири "штазі" в Берліні, вивчення і осмислення діяльності цієї структури.
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Замість уповноваженого з архівів "штазі" в Німеччині з'явиться федеральний уповноважений у справах жертв диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Термін повноважень Яна закінчується 17 червня. Ця дата була обрана не просто так: в цей день в 1953 році в НДР вибухнуло народне повстання, придушене за підтримки радянських солдатів. Друга революція в розділеній Німеччині 1989-90 років виявилася успішною. Вона ознаменувала кінець комуністичної диктатури і завершилася возз'єднанням країни.