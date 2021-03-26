Кінець епохи: документи "штазі" часів НДР відправляються в архів

Це гігантське число вражає уяву: з 1991 року було подано 7 353 885 запитів на доступ до документів міністерства державної безпеки (МДБ) колишньої НДР. Майже половина (46 відсотків) з них надійшла від людей, які хотіли з'ясувати, що про них особисто знала таємна поліція Східної Німеччини, відома як "штазі". Звіти інформаторів за 40 років існування НДР заповнили 111 кілометрів полиць з архівними папками.

Під час мирної революції 1989-1990 років борці за громадянські права НДР запобігли знищенню цієї спадщини "штазі". Саме завдяки їхній діяльності - і попри серйозні сумніви з боку Заходу - ці досьє були відкриті громадськості. Для цього в об'єднаній Німеччині була створена посада федерального уповноваженого уряду ФРН з роботи з архівами МДБ колишньої НДР. Неофіційно прийнято говорити про відомство з вивчення архівів "штазі".

Зростання інтересу в ювілеї падіння Берлінського муру

Минулого тижня його глава Роланд Ян (Roland Jahn) представив свій останній, 15-й і заключний "звіт про діяльність", що знаменує кінець цілої епохи. Справа в тому, що відомство з архівів "штазі" на початку літа припинить існування, а документи, що зберігаються в ньому, перейдуть до Федерального архіву.

Згідно зі статистикою, яку представив третій і останній уповноважений уряду ФРН з архівів "штазі", в 2020 році було подано 23 686 первинних заявок на ознайомлення з документами, що істотно менше, ніж роком раніше (35 554). Однак порівняно високий показник 2019 року, можливо, був пов'язаний з ювілеєм - 30-річчям падіння Берлінського муру. Такий же сплеск спостерігався і в 25-ту річницю падіння муру. Очевидно, що велика увага, яку приділяють цій історичній події ЗМІ, викликає у багатьох людей прагнення більш інтенсивно вивчати своє власне минуле.

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У багатьох людей, перш за все з НДР, спогади про "штазі" пов'язані з болючими емоціями. "Комусь потрібен тривалий час, щоб розібратися з подіями власного життя", - вважає Роланд Ян. За його словами, 20 відсотків заявок подано родичами вже померлих людей, які хочуть краще зрозуміти життя своїх батьків, бабусь і дідусів в розділеній Німеччині.

Запити на документи "штазі" з усього світу

При цьому тема "штазі" цікавить далеко не лише жителів колишньої НДР. Це підтверджує те, що понад 400 тисяч запитів (тобто понад 12 відсотків) надійшли із західнонімецьких федеральних земель, і ще близько 21 тисячі - з-за кордону, від жителів приблизно 100 країн. Можна тільки припускати, що минуле цих людей було пов'язано з НДР, адже багато східних німців змогли перебратися в Західну Німеччину або емігрувати.

Відомство з архівів "штазі" послужило прикладом для багатьох країн Східної Європи, а також Латинської Америки і Близького Сходу, у вирішенні питань, пов'язаних з їхніми власними диктатурами. Завдяки відкриттю документів злочинці можуть бути виявлені і притягнуті до кримінальної відповідальності. А жертви, якщо пощастить, знаходять докази того, як з політичних причин ставилися перепони їхній кар'єрі. На підставі цього може йтися і про відшкодування шкоди - принаймні, фінансової.

Можливість вивчення минулого "штазі" не зникне

Ситуація не зміниться й після інтеграції цього унікального закладу в Федеральний архів: попри те, що відомство втратить незалежність, документи залишаться доступними як для жертв сваволі НДР, так і для вчених та журналістів. До 2030 року також можна буде перевіряти біографії держслужбовців на предмет можливої ​​співпраці зі "штазі".

Сенсаційні викриття зв'язків зі "штазі" зараз рідкісні. Переважно вони гриміли в перші 10 років діяльності відомства, яким тоді керував борець за громадянські права в НДР Йоахім Ґаук (Joachim Gauck), котрий з 2012 по 2017 роки обіймав посаду президента ФРН. На зламі тисячоліть майбутнього федерального президента змінила на цій посаді Маріанне Біртлер (Marianne Birthler), яка також була активісткою східнонімецької опозиції. Так само як і Роланд Ян, федеральний уповноважений з 2011 року, який проти своєї волі був у 1983 році позбавлений громадянства НДР і депортований на Захід.

Критика передачі паперів "штазі" в архів

Тим часом у того факту, що відомство з вивчення архівів "штазі" тепер інтегрується в Федеральний архів, є і критики. Колишній прессекретар відомства, історик Крістіан Боос (Christian Booß) вважає це помилкою. "Дослідження "штазі" на цьому фактично закінчилося", - стверджує він у розмові з DW. Серйозний недогляд Боос бачить у тому, що комп'ютерне відновлення первинних паперів "штазі" "де-факто померло" і відповідне завдання Бундестагу не було виконано.

Роланд Ян, хоча і бачить ситуацію по-іншому і сподівається, що дослідницька діяльність триватиме, також визнає наявність технічних проблем.

Боос очолює "Громадянськтй комітет 15 січня", названий так за датою, коли в 1990 році мирні демонстранти штурмували штаб-квартиру "штазі" в Східному Берліні, запобігши знищенню архіву держбезпеки. Своєю метою це об'єднання бачить збереження колишньої штаб-квартири "штазі" в Берліні, вивчення і осмислення діяльності цієї структури.

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Замість уповноваженого з архівів "штазі" в Німеччині з'явиться федеральний уповноважений у справах жертв диктатури Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Термін повноважень Яна закінчується 17 червня. Ця дата була обрана не просто так: в цей день в 1953 році в НДР вибухнуло народне повстання, придушене за підтримки радянських солдатів. Друга революція в розділеній Німеччині 1989-90 років виявилася успішною. Вона ознаменувала кінець комуністичної диктатури і завершилася возз'єднанням країни.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Бранденбурзькі ворота Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гоеншенгаузен До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Берлінський мур Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Від Палацу республіки до Берлінського замку Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини "Інтершопи" в НДР "Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Гральний майданчик Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини Готель 13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини KaDeWe Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою. Автор: Райна Броєр

