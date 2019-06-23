Штаб Трампа намагалися атакувати хакери, пов'язані з Іраном - ЗМІ

Група хакерів, які, ймовірно, пов'язані з Іраном, зробили невдалі спроби отримати доступ до облікових записів співробітників передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, повідомила в п’ятницю, 4 жовтня, агенція Reuters з посиланням на свої джерела. До цього у компанії Microsoft повідомили, що група хакерів намагалась атакувати співробітників одного з передвиборчих штабів у США, проте не вказалаи конкретно, якого саме.

Утім, директор з комунікацій у штабі Трампа Тім Мурто запевняє, що жодних сторонніх спроб втрутитися у роботу не було помічено. "Ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка інфраструктура нашого штабу була атакована", - заявив він.

Водночас, за даними агентства АР, спроба атаки таки мала місце. "Хакери, пов'язані з урядом Ірану, націлилися на президентську кампанію в США, а також на урядовців, медіа та видатних іранців-емігрантів", - інформує АР. За даними агентства, хакери намагалися отримати доступ до 241 облікового запису, при цьому чотири спроби були успішними. Однак власники жодного з цих чотирьох акаунтів не були пов'язані зі штабами учасників президентської кампанії або нинішніми чи минулими посадовцями США, заявляють в Microsoft.

Раніше у квітні компанія Microsoft вже повідомляла про те, що невідомі хакери отримали несанкціонований доступ до облікових записів користувачів, що використовують поштові служби цієї компанії. А в лютому компанія Microsoft повідомила про серію кібератак в Європі, об'єктами яких стали 104 акаунти співробітників Німецького товариства зовнішньої політики, європейських філій Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла США.