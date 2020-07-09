Штаби суперників Лукашенка на виборах у Білорусі об'єдналися

Штаб Світлани Тихановської, допущеної до участі в призначених на 9 серпня виборах президента Білорусі, працюватиме разом зі штабами Віктора Бабарика і Валерія Цепкала, яким ЦВК країни відмовила в реєстраціїкандидатами в президенти. Про це повідомив у четвер, 16 липня, сайт штабу Бабарика, який опублікував загальні принципи об'єднаної кампанії.

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Зокрема, штаби всіх трьох кандидатів відмовляються від бойкоту виборів і закликають виборців проголосувати 9 серпня. Водночас штаби домовилися після звільнення політв'язнів, що є спільною позицією кандидатів, домагатися проведення після 9 серпня повторних чесних виборів. Крім того, опозиціонери збираються виробити стратегію щодо захисту голосів виборців від фальсифікацій.

П'ять кандидатів на пост президента Білорусі

Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровані п'ять осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутатка Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

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Банкіру Віктору Бабарику відмовили в реєстрації, пояснивши відмову невідповідностями в декларації про доходи та його майно, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії. Першому директору "Парку всоких технологій" Валерію Цепкалу Центрвиборчком вказав на відсутність 100 тисяч достовірних підписів за його висунення, а також на невідповідність декларації про доходи дружини Цепкала фактичним відомостям.

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14 липня в Мінську пройшов масовий протест проти відмови ЦВК зареєструвати Бабарика і Цепкала,були затримані понад 250 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за статтею про "організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них". Наступного дня кілька тисяч людей прийшли до ЦВК, щоб подати скарги на відмову в реєстрації Бабарика і Цепкала.