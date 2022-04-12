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Шпигунство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шпигунство".

Шпигунство - таємне збирання інформації на користь іноземної держави, іноземної організації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві

У Польщі заарештували росіянина за підозрою у шпигунстві 12.04.2022

За версією Служби військової контррозвідки Польщі, громадянин РФ збирав інформацію про військові частини. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - SZ

Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - SZ 01.04.2022

Через причетність до шпигунської діяльності російських диппрацівників, влада ФРН вивчає можливість видворення з країни "значного числа" дипломатів РФ, пише видання Süddeutsche Zeitung.
У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ

У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ 01.04.2022

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, з 2014 по 2020 роки Ральф Ґ. передавав російській спецслужбі відкриті та секретні дані, доступ до яких він мав як офіцер запасу Бундесверу.
Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві 22.03.2022

У КДБ Білорусі заявили про "ліквідацію резидентури, яка діяла під прикриттям українського посольства". Cпівробітники нібито здійснювали агентурну розвідку і збирали розвідувальну інформацію.
США видворяють російських дипломатів ООН

США видворяють російських дипломатів ООН 01.03.2022

За словами представниці ООН, причиною висилання дипломатів є їхня тривала шпигунська діяльність.

У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві

У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві 17.02.2022

Німеччина, країна з високим рівнем сучасних наукових досліджень, - це і місце, де за їхніми результатами полюють шпигуни. Судовий процес у Мюнхені проливає світло на методи роботи спецслужб Росії.

Цимбалюк зізнався, як "шпигував" у Росії (12.01.2022) 12.01.2022

Як це - бути єдиним українським журналістом, акредитованим у Росії? Що стоїть за звинуваченнями в "екстремізмі"? Журналіст і блогер Роман Цимбалюк 13 років працював кореспондентом УНІАН в Росії, а у грудні повернувся в Україну. Про загрози особистій безпеці і журналістиці в Росії Цимбалюк розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Шпигунський скандал у Польщі: хто стежить за опозицією?

Шпигунський скандал у Польщі: хто стежить за опозицією? 05.01.2022

Польська опозиція та інші критики державного керівництва Польщі, ймовірно, стали жертвами хакерських атак. Уряд у з'ясуванні подробиць, схоже, не зацікавлений.
СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО

СБУ запевняє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо ППО 21.12.2021

У СБУ заявили, що колишній військовий збирав інформацію щодо організації системи управління військами ППО. Водночас підозру ексвійськовому ще не пред'явили.

ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців

ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців 02.12.2021

В ГУР міноборони України вважають нісенітницею заяви ФСБ Росії про те, що українці здійснювали розвідку і готували теракт.

У ФСБ заявили про затримання трьох українських розвідників

У ФСБ заявили про затримання трьох "українських розвідників" 02.12.2021

У російському ФСБ заявили, що двоє українців здійснювали розвідку на території РФ. Ще одному затриманому закидають підготовку теракту.

У колонії ДНР убили засудженого за шпигунство українця - Денісова

У колонії "ДНР" убили засудженого за шпигунство українця - Денісова 12.11.2021

37-річний Руслан Макарець відбував 13-річний термін покарання у Макіївській колонії. Його засудили за шпигунство на користь українських спецслужб. На Донбасі загалом перебуває понад 300 полонених українців.
У США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через шпигунство

У США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через шпигунство 27.10.2021

Китайська телекомунікаційна компанія China Telecom має припинити надання послуг у США. Її звинувачують у "шпигунстві та іншій шкідливій діяльності проти США".
Українця затримали в російській Тулі за підозрою у шпигунстві

Українця затримали в російській Тулі за підозрою у шпигунстві 23.08.2021

Російська ФСБ заявляє про затримання українця, якому закидають збирання даних, що становлять держтаємницю. Йому може загрожувати до 20 років в'язниці.
Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
Захід критикує засудження у Китаї до 11 років в'язниці канадського бізнесмена

Захід критикує засудження у Китаї до 11 років в'язниці канадського бізнесмена 11.08.2021

Канадського бізнесмена Майкла Спейвора засудили у Китаї за звинуваченнями у "шпигунстві та незаконному розголошенні державної таємниці". Світова спільнота розкритикувала цей вирок.
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