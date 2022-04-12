Шпигунство

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Як це - бути єдиним українським журналістом, акредитованим у Росії? Що стоїть за звинуваченнями в "екстремізмі"? Журналіст і блогер Роман Цимбалюк 13 років працював кореспондентом УНІАН в Росії, а у грудні повернувся в Україну. Про загрози особистій безпеці і журналістиці в Росії Цимбалюк розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.