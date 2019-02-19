Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео)

Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне?
Порівнюючи Зеленського із Рейганом, якось "забувають", що між не вельми успішним Рейганом-актором і доволі успішним Рейганом-президентом лежав довгий шлях: пік його акторської кар'єри припадає на початок сорокових, а президентом він став у 1981-му. Не одразу з концертних майданчиків у політику приходили й інші представники шоубізу. Про їхній шлях - у добірці DW.
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