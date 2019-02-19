 Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.02.2019

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Політика й суспільство

Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео)

Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне?

Володимир Зеленський, кандидат в президенти України

Володимир Зеленський, кандидат в президенти України

Порівнюючи Зеленського із Рейганом, якось "забувають", що між не вельми успішним Рейганом-актором і доволі успішним Рейганом-президентом лежав довгий шлях: пік його акторської кар'єри припадає на початок сорокових, а президентом він став у 1981-му. Не одразу з концертних майданчиків у політику приходили й інші представники шоубізу. Про їхній шлях - у добірці DW.


 

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Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне і який шлях доводиться долати представникам шоубізу, щоб стати топ-політиками - дивіться у добірці DW.

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