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Йон Гнарр
Тема
Йон Гнарр - ісландський комік, колишній мер Рейк'явіка.
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Докладно
Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019)
Чи допоміг Голобородько Зеленському? (08.04.2019)
Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії активно використовував свій екранний образ вчителя історії Василя Голобородька з серіалу "Слуга народу". Чи справді вони схожі?
Політика
08.04.2019
8 квітня 2019 р.
02:12 хв.
Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка
Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка
Історія про те, як комік Йон Гнарр став мером столиці Ісландії, і чим він не схожий на Зеленського.
Політика
30.03.2019
30 березня 2019 р.
Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео)
Шоубізнес - не політика, Зеленський - не Рейган (відео)
Зеленського порівнюють з президентом США Рейганом, який прийшов у політику з шоубізнесу. Чому порівняння некоректне?
Політика
20.02.2019
20 лютого 2019 р.
Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019)
Із шоубізу в політику: чому Зеленський - не Рейган? (19.02.2019)
Після того, як шоумен Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань в Україні, його почали порівнювати з президентом США Рональдом Рейганом. Чому порівняння некоректне і який шлях доводиться долати представникам шоубізу, щоб стати топ-політиками - дивіться у добірці DW.
Політика
19.02.2019
19 лютого 2019 р.
04:39 хв.
Коміки та актори у владі: хто і як дожартувався до політики (13.12.2018)
Коміки та актори у владі: хто і як дожартувався до політики (13.12.2018)
Жартома у владу. Є чимало прикладів у світі, коли актори та коміки ставали мерами, депутатами і президентами. Від Рональда Рейгана й Арнольда Шварценеґґера - до бразильського коміка Франсиско Сільви, який ледь вмів читати і писати, коли його обрали депутатом.
Політика
13.12.2018
13 грудня 2018 р.
01:56 хв.
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