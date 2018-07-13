Шотландці не давали Трампу спокою навіть на полі для гольфа

Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа під час його візиту до Великобританії продовжують супроводжувати протести британців, які невдоволені його політикою та перебуванням у Сполученому Королівстві. Напередодні, 13 липня, у Лондоні на демонстрацію проти Трампа вийшли понад 200 тисяч осіб, а 14 липня протести охопили Шотландію, куди Трамп прибув на вихідні, зокрема і для дого, щоб пограти у гольф на полі у Тернберрі.

Надувний "Трамп" був не лише у Лондоні, але й у Единбурзі

В Единбурзі, за даними місцевої поліції, на демонстрацію проти Трампа 14 липня вийшли близько дев'яти тисяч осіб. Акції протесту відбулись також в інших шотландських містах, зокрема у Глазго та Данді. Учасники акцій тримали в руках транспаранти з гаслами на зразок "Геть Трампа, расистського підбурювача воєн", "Ні - торгівлі з Трампом", "Ні - ненависті Трампа" тощо.

Демонстрація у Единбурзі. Напис на транспаранті - "Ні торгівлі з Трампом"

Демонстранти супроводжували Трампа і біля поля для гольфа у Тернберрі, де грав Трамп. Вони зібралися на пагорбі поряд з полем, щоб Трамп мав змогу їх бачити, і вигукували "Ні Трампу, ні ККК ("Ку-Клукс-Клану". - Ред.), ні расистським США". Тим часом Трамп, вдягнений у білу бейсболку з написом USA, махав демонстрантам рукою, повідомляє агентство AFP.

Дональд Трамп махає протестувальникам рукою з поля для гольфа

Після візиту до Великобританії Трамп попрямує до столиці Фінляндії Гельсінкі, де в понеділок, 16 липня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.