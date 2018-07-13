 Шотландці не давали Трампу спокою навіть на полі для гольфа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Шотландці не давали Трампу спокою навіть на полі для гольфа

У містах Шотландії тисячі людей вийшли на демонстрації проти візиту президента США Дональда Трампа. Вони навіть не давали йому спокійно пограти у гольф.

Демонстрація проти візиту Трампа у Единбурзі

Демонстрація проти візиту Трампа у Единбурзі

Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа під час його візиту до Великобританії продовжують супроводжувати протести британців, які невдоволені його політикою та перебуванням у Сполученому  Королівстві. Напередодні, 13 липня, у Лондоні на демонстрацію проти Трампа вийшли понад 200 тисяч осіб, а 14 липня протести охопили Шотландію, куди Трамп прибув на вихідні, зокрема і для дого, щоб пограти у гольф на полі у Тернберрі.

Надувний Трамп був не лише у Лондоні, але й у Единбурзі

Надувний "Трамп" був не лише у Лондоні, але й у Единбурзі

В Единбурзі, за даними місцевої поліції, на демонстрацію проти Трампа 14 липня вийшли близько дев'яти тисяч осіб. Акції протесту відбулись також в інших шотландських містах, зокрема у Глазго та Данді. Учасники акцій тримали в руках транспаранти з гаслами на зразок "Геть Трампа, расистського підбурювача воєн", "Ні - торгівлі з Трампом", "Ні - ненависті Трампа" тощо.

Демонстрація у Единбурзі. Напис на транспаранті - Ні торгівлі з Трампом

Демонстрація у Единбурзі. Напис на транспаранті - "Ні торгівлі з Трампом"

Демонстранти супроводжували Трампа і біля поля для гольфа у Тернберрі, де грав Трамп. Вони зібралися на пагорбі поряд з полем, щоб Трамп мав змогу їх бачити, і вигукували "Ні Трампу, ні ККК ("Ку-Клукс-Клану". - Ред.), ні расистським США". Тим часом Трамп, вдягнений у білу бейсболку з написом USA, махав демонстрантам рукою, повідомляє агентство AFP. 

Дональд Трамп махає протестувальникам рукою

Дональд Трамп махає протестувальникам рукою з поля для гольфа

Після візиту до Великобританії Трамп попрямує до столиці Фінляндії Гельсінкі, де в понеділок, 16 липня, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

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