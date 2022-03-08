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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шлюб".
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Карантин не заважає німецьким закоханим брати шлюб у присутності десятків гостей. Щоправда, для цього запрошені залишаються сидіти у своїх автівках, адже церемонія відбувається в автомобільному кінотеатрі. Дивіться, як проходить таке свято!
Українці ходять у сауну взимку, а фіни - перед... весіллям! Під удари березовим віником у фінській сауні подруги дають нареченій поради. А ще - фінська наречена має попотіти у футболці майбутнього чоловіка. DW побувала на фінському весіллі!