Конфлікти у стосунках: як сварки сприяють здоровим взаєминам

Здорові стосунки в парі не обходяться без конфліктів. Однак сваритися треба вміти - або ж навчитися. Для цього потрібно перш за все просто усвідомити, що партнер - інша людина.