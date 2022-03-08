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Шлюб

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шлюб".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кохання в розпал війни (08.03.2022) 08.03.2022

Попри запеклі бої за українські міста і села кохання ніхто не відміняв. Що мотивує закоханих одружуватися під час війни?
Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині

Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині 16.04.2021

Згідно з прогнозами соціологів, кількість розлучень у Німеччині внаслідок пандемії на якийсь час може зрости вп'ятеро. DW поговорила про ситуацію з правниками з питань сімейного права.
Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину

Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину 20.12.2020

Підтримувати щасливі стосунки - непросте завдання навіть у звичайні часи, а під час пандемії та карантину це стає ще складнішим. Як можна успішно долати цей складний для стосунків час?

Німецьке весілля в часи карантину: наречені - в масках, гості - в автомобілях (07.05.2020) 07.05.2020

Карантин не заважає німецьким закоханим брати шлюб у присутності десятків гостей. Щоправда, для цього запрошені залишаються сидіти у своїх автівках, адже церемонія відбувається в автомобільному кінотеатрі. Дивіться, як проходить таке свято!
Коронавірус і секс: як епідемія змінює інтимне життя німців

Коронавірус і секс: як епідемія змінює інтимне життя німців 24.03.2020

Обмежені контакти із зовнішнім світом під час пандемії коронавірусу можуть вилитися у, навпаки, ще тісніші контакти з сексуальним партнером. Одинакам же, чиє сексуальне життя й без того не райдужне, зараз іще важче.

З сауни до шлюбу: як проходить фінське весілля (06.01.2020) 06.01.2020

Українці ходять у сауну взимку, а фіни - перед... весіллям! Під удари березовим віником у фінській сауні подруги дають нареченій поради. А ще - фінська наречена має попотіти у футболці майбутнього чоловіка. DW побувала на фінському весіллі!

Сексуальні стосунки: як зрада часом перетворюється на перемогу

Сексуальні стосунки: як зрада часом перетворюється на перемогу 18.11.2019

Разовий секс на стороні чи довша інтрижка - зрада може багато що зруйнувати. Чи варто вже ставити на стосунках хрест? Необов'язково. "Похід наліво" може бути сигналом, який допоможе змінити стосунки на краще.
Найбільш незвичні місця для одруження у Німеччині (фотогалерея)

Найбільш незвичні місця для одруження у Німеччині (фотогалерея) 24.06.2019

РАЦС - не єдине місце, де у ФРН можна зареєструвати шлюб. Пропонуємо добірку найоригінальніших варіантів.
Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя

Любов та гроші: як молоді німці фінансують спільне життя 07.05.2019

Репортер DW поговорив з трьома молодими парами про те, як вони ведуть свої фінансові справи: на чиї гроші купують меблі, оплачують спільне житло та ведуть домашнє господарство.
Конфлікти у стосунках: як сварки сприяють здоровим взаєминам

Конфлікти у стосунках: як сварки сприяють здоровим взаєминам 09.01.2019

Здорові стосунки в парі не обходяться без конфліктів. Однак сваритися треба вміти - або ж навчитися. Для цього потрібно перш за все просто усвідомити, що партнер - інша людина.

Скільки німці витрачають на весілля (19.12.2018) 19.12.2018

Скромні святкування - у минулому. Дедалі більше пар у Німеччині мріють про шикарне весілля і готові платити за чудові спогади круглі суми.
Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення

Як математика передбачає сімейне щастя і розлучення 29.10.2018

Скільки ви витратили на обручки? А яку суму відклали на весілля? Німецький математик розповів про те, що на вас чекає.
Сексуальні стосунки: чи справді люди моногамні від природи?

Сексуальні стосунки: чи справді люди моногамні від природи? 04.07.2018

Зради чи любовні інтрижки трапляються навіть серед найщасливіших пар. Дехто вважає, це відбувається тому, що моногамія дала збій. То у чому ж полягає сенс сексуальної вірності, попри те, що вона постійно зазнає невдач?
Як німці знайомляться в інтернеті (відео)

Як німці знайомляться в інтернеті (відео) 16.01.2018

Партнерів в інтернеті шукають12 мільйонів німців. Галузь процвітає: майже кожен третій шлюб в Європі розпочався з онлайн-знайомства.

Знайомства в інтернеті: як це роблять німці (09.01.2018) 09.01.2018

Коханих в інтернеті шукають 12 мільйонів німців. Для цього вони реєструються на сайтах онлайн-знайомств. Галузь процвітає. За деякими даними, майже кожен третій шлюб в Європі розпочався з онлайн-знайомства.
Туреччина закрила сайт знайомств для одружених

Туреччина закрила сайт знайомств для одружених 26.12.2017

Турецька інтернет-платформа мала на меті допомогти одруженим людям знаходити других партнерів. Жіночі організації висловили протест. Сайт заблокували, однак чимало інших подібних платформ існують досі.

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