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Шенген - виноробне село в Люксембурзі, розташоване на річці Мозель. Шенген став відомим після того, як 1985 року представники п'яти країн ЄС - Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції та Німеччини - підписали угоду про скасування контролю на внутрішніх кордонах. На цей момент до Шенгенської угоди приєднались загалом уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.