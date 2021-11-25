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Шенген

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенген".

Шенген - виноробне село в Люксембурзі, розташоване на річці Мозель. Шенген став відомим після того, як 1985 року представники п'яти країн ЄС - Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції та Німеччини - підписали угоду про скасування контролю на внутрішніх кордонах. На цей момент до Шенгенської угоди приєднались загалом уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн

Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн 25.11.2021

У Єврокомісії представили нові правила в'їзду до ЄС. "Зелений" список країн з низьким поширенням коронавірусу має зникнути, зате подорожувати зможуть ті, хто щепився Covishield і Sinovac.
Рада ЄС залишила Україну у зеленому списку для подорожей

Рада ЄС залишила Україну у "зеленому" списку для подорожей 29.10.2021

Рада Євросоюзу цього разу внесла до "зеленого" списку Колумбію, Аргентину, Перу та Намібію. Чи керуватися ним, кожна держава ЄС і Шенгену вирішує самостійно.
Посли ЄС погодили відкриття кордонів для всіх українців

Посли ЄС погодили відкриття кордонів для всіх українців 14.07.2021

Комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив додати Україну до списку третіх країн, в'їзд з яких на територію Шенгену дозволено. Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить це рішення до кінця цього тижня.
У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців

У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців 20.05.2021

Рада ЄС ухвалила рекомендацію послабити обмеження на поїздки до Шенгену з третіх країн, зокрема й України. Дозволити перетин кордону туристам має повна вакцинація від коронавірусу, але не будь-якою вакциною.
Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців

Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців 03.05.2021

Єврокомісія запропонувала послабити обмеження на поїздки до ЄС. Кого хочуть пускати до Шенгену та за яких умов українці зможуть подорожувати влітку Євросоюзом, - пояснює DW.
Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша

Юрій Андрухович: Шенген, безвіз і фактор Яноша 17.03.2021

"Зі мною все гаразд. Чого не скажеш про Євросоюз із його дедалі розгубленішими й хаотичнішими правилами та провалами", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом

ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом 10.11.2020

Захист і контроль на зовнішніх кордонах ЄС необхідно посилити, вважають лідери країн ЄС і голова Єврокомісії. Йдеться, зокрема, про реформу Шенгенської зони.

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (09.10.2020)

За що українських заробітчан видворили з Німеччини (09.10.2020) 09.10.2020

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як начебто "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. У результаті українські заробітчани не лише втратили гроші, але й отримали заборону на в'їзд до Шенгенської зони на три роки. Дивіться репортаж DW.

ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд

ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд 30.07.2020

Рада ЄС оновила перелік третіх країн, жителі яких можуть в'їжджати до Шенгенської зони без обмежень. Зі списку виключили Алжир, не додавши жодної нової країни. Відповідно, України у ньому поки немає.
ЄС затвердив список країн, з якими відкриє кордони з 1 липня

ЄС затвердив список країн, з якими відкриє кордони з 1 липня 30.06.2020

Держави Шенгенської зони готові відкрити свої кордони з 1 липня для 15 країн. Цей список рекомендувала Рада ЄС. Україна до нього не потрапила.
Країни ЄС почали затвердження списку країн для відкриття кордонів

Країни ЄС почали затвердження списку країн для відкриття кордонів 29.06.2020

Держави Євросоюзу голосують щодо списку країн, для жителів яких з 1 липня відкриються кордони Шенгенської зони. До початкового списку увійшли 15 держав.
Глава МЗС Німеччини не виключає повторного закриття кордонів в Європі

Глава МЗС Німеччини не виключає повторного закриття кордонів в Європі 27.06.2020

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив про можливість повторного закриття кордонів у Європі в разі різкого зростання кількості інфікувань коронавірусом. Утім, наполягає він, такий крок має бути узгоджений в ЄС.
Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену

Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену 16.06.2020

Зовнішні кордони ЄС будуть закритими до 30 червня. З 1 липня Єврокомісія рекомендувала дозволяти в'їзд до Шенгенської зони. Утім, це стосуватиметься лише країн, які відповідають чітким критеріям.
Єврокомісія радить скласти список країн, з якими ЄС з липня відкриє кордони

Єврокомісія радить скласти список країн, з якими ЄС з липня відкриє кордони 11.06.2020

Єврокомісія рекомендувала державам ЄС подовжити обмеження на в'їзд до Шенгенської зони до кінця червня та скласти список країн, з якими кордони будуть відкривати з липня.
Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - Європа у фокусі (відео)

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін - "Європа у фокусі" (відео) 18.05.2020

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину.

Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? "Європа у фокусі" (18.05.2020) 18.05.2020

Кордон через COVID-19 проліг не лише між Німеччиною і Данією, але й між сім'ями. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. Захисні маски у Чехії під час епідемії почали рости навіть на деревах.

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