Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Шенген".
Шенген - виноробне село в Люксембурзі, розташоване на річці Мозель. Шенген став відомим після того, як 1985 року представники п'яти країн ЄС - Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції та Німеччини - підписали угоду про скасування контролю на внутрішніх кордонах. На цей момент до Шенгенської угоди приєднались загалом уже 26 країн, а саме - Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція, Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія, Австрія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Ліхтенштейн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як начебто "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. У результаті українські заробітчани не лише втратили гроші, але й отримали заборону на в'їзд до Шенгенської зони на три роки. Дивіться репортаж DW.
Кордон через COVID-19 проліг не лише між Німеччиною і Данією, але й між сім'ями. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. Захисні маски у Чехії під час епідемії почали рости навіть на деревах.