Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

10.08.2022 10 серпня 2022 р.

Заборонити видачу шенгенських віз усім росіянам закликає ЄС Володимир Зеленський. Його підтримують і деякі інші західні політики, зокрема прем’єрка Естонії Кая Каллас. Відвідування Європи - привілей, вважає вона. Чи реальна така заборона?