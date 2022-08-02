Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?

СуспільствоРосійська ФедераціяВізи в ЄС росіянам більше не видаватимуть?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоРосійська Федерація10.08.202210 серпня 2022 р.Заборонити видачу шенгенських віз усім росіянам закликає ЄС Володимир Зеленський. Його підтримують і деякі інші західні політики, зокрема прем’єрка Естонії Кая Каллас. Відвідування Європи - привілей, вважає вона. Чи реальна така заборона?https://www.dw.com/uk/vizi-v-es-rosianam-bilse-ne-vidavatimut-10082022/video-62771538Реклама