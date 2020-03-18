 ″Швидкі″ тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.03.2020

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Політика й суспільство

"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає.

Coronavirus in Russland St. Petersburg Testlabor (picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Danichev)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим?

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. DW провела розслідування, кого, за яких умов і як саме перевіряють на коронавірус:

 

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