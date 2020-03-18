"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає.
Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. DW провела розслідування, кого, за яких умов і як саме перевіряють на коронавірус:
Ланцюгові розсилки із неправдивими фактами та порадами щодо SARS-CoV2 розквітли у мережі. DW пояснює, чому це - міфи. (18.03.2020)
Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців? (13.03.2020)
Через коронавірус в Україні на три тижні закрилися всі заклади освіти. Поки батьки ламають голову, як організувати догляд за дітьми, педагогам роздають рекомендації, що робити, щоб не зірвати навчальний процес повністю. (13.03.2020)