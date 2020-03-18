"Швидкі" тести на коронавірус: чи варто купувати? (відео)

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? Українці у соцмережах скаржаться, що лікарі відмовляються робити тести на коронавірус або що тестів просто немає. DW провела розслідування, кого, за яких умов і як саме перевіряють на коронавірус: